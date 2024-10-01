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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мадам Ле Пен призывает к спокойному подходу в ходе этой процедуры

 and  James Williams
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Мадам Ле Пен призывает к спокойному подходу в ходе этой процедуры

В Париже, Марин Ле Пен, известная фигура французской ультраправой политической сцены, предстанет перед судом вместе со своими соратниками по партии, обвиняемая в нецелевом использовании средств ЕС. Обвинение утверждает, что основным обвинением является растрата. На открытии процесса 56-летняя Ле Пен, возглавляющая Национальное собрание, сохраняет дружелюбный настрой.

Лицом к лицу с потенциальным тюремным сроком до 10 лет и запретом на занятие политических должностей, Ле Пен остается непреклонной, заявляя о своей невиновности и выражая спокойный подход к процессу. Она обещает защищать парламентские свободы.

Расследование Шульца

Процесс связан с подозрениями в незаконном найме помощников в Европарламенте. Приговор может привести к дисквалификации Ле Пен на будущих выборах и потенциально помешать ее президентской кампании 2027 года. Кроме Ле Пен, ее партия и 24 других названных члена партии предстанут перед судом.

Подготовленная к защите самой себя, Ле Пен была признана неспособной к участию в процессе из-за присутствия ее отца, Жан-Мари Ле Пена, на концерте неонацистской музыки. Видео, опубликованное французским расследовательским журналом "Медиапарт", показывает Жан-Мари Ле Пена, которому сейчас 96 лет, на этом мероприятии.

Европейский парламент, выступающий в качестве соистца в деле, теперь насчитывает потери примерно в 3 миллиона евро. Ранее они оценивались в 6,8 миллиона евро, и партия уже вернула один миллион евро, утверждая, что возврат не является признанием вины.

Бывший президент Европарламента Мартин Шульц инициировал расследование в 2015 году. Это было спровоцировано публикацией организационной схемы предшественника партии "Национальный фронт", которая показывала многочисленные несовместимые роли членов партии в качестве парламентских помощников.

Меньше чем день работы в Европарламенте - на годовой основе

После нескольких лет расследования сейчас на суде находятся девять бывших депутатов ЕП, двенадцать их бывших помощников и другие сотрудники партии. Обвинение заключается в том, что эти бывшие сотрудники ЕС пренебрегали своими обязанностями, отдавая предпочтение партии или даже самой Марин Ле Пен.

В этом числе Тьерри Лё́же, бывший телохранитель Жан-Мари Ле Пена, который служил почти два десятилетия, а затем стал телохранителем Марин Ле Пен. Он написал книгу, полную анекдотов о их времени вместе, без упоминания работы в Европарламенте.

Среди многих обвиняемых, Катрин Гризе, секретарь Марин Ле Пен и бывшая племянница, зарегистрированная как помощник в Европарламенте, присутствовала там всего около полутора рабочих дней в течение года. Анализ ее карты доступа показал эту информацию.

Расследование выявило доказательства широко распространенной и систематической схемы предполагаемого нецелевого использования средств ЕС. В 2014 году казначей партии Wallerand de Saint-Just заявил, что ФН преодолела свои финансовые трудности "благодаря значительной экономии, достигнутые через Европарламент". Члены партии Модем, входящей в президентскую коалицию, ранее были оштрафованы за аналогичные правонарушения в феврале.

Европейский парламент, выступающий в качестве соистца, обвиняет Комиссию в бездействии при возможных злоупотреблениях в выделении средств ЕС Ле Пен и ее соратникам, утверждая о потерях примерно в 3 миллиона евро. Мартин Шульц, бывший президент Европарламента, инициировал расследование в 2015 году.

Несмотря на обвинения в незаконном найме и нецелевом использовании средств ЕС, Катрин Гризе, секретарь Марин Ле Пен, присутствовала в Европарламенте всего около полутора рабочих дней в течение года.

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