Лукашенко заявляет, что нападение на Белоруссию спровоцирует Третий мировой конфликт

Лидер бывшего советского государства Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что у НАТО есть планы нападения на его страну и предупреждает о возможном использовании ядерного оружия. "Нападение на Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко в интервью белорусскому государственному новостному агентству БЕЛТА в Минске, отметив, что tanto Белоруссия, как и Россия, ответят ядерным оружием в случае нападения. Он также похвалил лидера России Владимира Путина за недавние изменения в политике России в отношении ядерного оружия. В своем заявлении Лукашенко утверждает, что у НАТО есть конкретные планы нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки заняли позиции вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что польское руководство с нетерпением ждет этого", - заявил он, добавив, что они готовы и действуют немедленно. Белоруссия сама не обладает ядерным оружием, но тактические ядерные оружия из России были размещены там с конца 2023 года.

23:10 Бывшие американские военные командиры Ходжес и др. призывают Байдена к решительным действиям против РоссииГруппа бывших военных руководителей и аналитиков написала открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая к решительным шагам для окончания конфликта в пользу Украины и мер по противодействию потенциальным угрозам со стороны Китая. Среди подписавших - бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, немецкий генерал-майор Герхард-Ханнес Гагеманн. Они предлагают принять меры против России и также следить за Китаем. Они предлагают снять ограничения на использование западным оружием против России, чтобы наносить удары по "военным и логистическим целям" на территории России. Они также призывают предоставить Украине 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров, а также ввести полный запрет на поставки оружия и технологий России, Китаю, Ирану, Северной Корее, Белоруссии и Азербайджану. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы его нынешних границ, чтобы принять Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и другие страны, выразившие желание присоединиться, такие как Аргентина.**

22:15 Российская спецслужба ФСБ расследует иностранных журналистов, освещающих КурскРоссийское внутреннее разведывательное агентство ФСБ расследует трех иностранных журналистов, обвиняемых в незаконном въезде в Россию из-за их освещения в Курской граничной зоне, оккупированной украинскими силами. Пострадавшие - Кэтрин Дисс и Флетчер Йен из австралийской телевизионной станции ABC News, а также румынский журналист Мирча Барбу. Они могут получить до пяти лет тюремного заключения,although непонятно, находится ли кто-либо из них сейчас в России. Некоторые СМИ, такие как немецкий зарубежный вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из Курской зоны, контролируемой Украиной.**

21:35 Белый дом отвергает обвинения республиканцев США в вмешательстве Зеленского в выборыПресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканцев в незаконном вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в американские выборы "политическим трюком" и призвала республиканцев "оставить это". Она заявила, что украинская делегация запросила визит, который был организован Министерством обороны. "Это стандартная процедура", - добавила Жан-Пьер. Зеленский посетил завод в Пенсильвании, производящий жизненно важные 155-мм артиллерийские снаряды для Украины во время своего визита в США, сопровождаемый несколькими демократами, в том числе губернатором Пенсильвании Джошом Шапиро.**

21:09 Китай, Бразилия и другие страны предупреждают о риске использования или угрозы ядерного оружия против УкраиныКитай, Бразилия и другие страны выразили озабоченность риском использования или угрозы ядерного оружия против Украины. В совместном заявлении 12 стран выразили тревогу по поводу риска эскалации, заявив, что "гражданская инфраструктура, включая ядерные энергетические объекты, не должна быть целью военных действий". Обращение последовало за угрозами президента России Владимира Путина использовать ядерное оружие в ответ на жестокие воздушные атаки на российской территории и рассматривать поддерживаемые атаки как "совместную агрессию". Зеленский также заявил о планах России атаковать украинские ядерные реакторы.**

20:32 Немецкие власти закрывают незаконный российский сервис потокового вещанияВ нарушение запрета ЕС немецкая пара из Карлсруэ продолжила предоставлять российские телевизионные каналы через интернет. Подозреваемые, 37 и 42 лет, обвиняются в предоставлении запрещенных российских телевизионных каналов, якобы заработав около 120 000 евро. Если они будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение не менее одного года. Во время обыска были изъяты технические устройства, доказательства и 40 000 евро наличными. Их имущество также будет конфисковано. Пара в настоящее время находится на свободе.**

20:06 Видео из Покровска показывает разрушения городаУкраинский город Покровск в Донецкой области подвергался интенсивному обстрелу российской артиллерией в течение нескольких недель, и большинство жителей эвакуировались. Украинские силы остаются на месте, защищая стратегические железнодорожные линии.**

19:25 НАТО устанавливает базу возле российской границы в ФинляндииФинляндия объявила об установлении базы НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 километрах от российской границы. После вступления Финляндии в альянс около 1,5 лет назад министр обороны Антти Хакканен объяснил, что это шаг направлен на отправку "четкого сообщения России о том, что мы полноправный член НАТО, и что НАТО является критически важным для финской обороны". Новый штаб сухопутных сил НАТО в Северной Европе будет расположен в Миккели, где будет работать команда из нескольких десятков сотрудников из разных стран. В настоящее время в Миккели находится штаб финской армии, согласно Хакканену.

18:51 Трамп называет ситуацию в Украине "сложной"После встречи с президентом Украины Володымрыом Зеленским в Нью-Йорке Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении разрешения конфликта. Он заявил: "Это сложная ситуация, но мы разберемся". Трамп подтвердил свою позицию по поиску решения для конфликта в Украине и ранее заявлял о своем противодействии миллиардной помощи США Киеву. При возможной переизбрании Трамп может полностью изменить политику США в отношении Украины. Трамп неоднократно призывал руководство Киева к переговорам с Россией и публично критиковал Зеленского за отказ делать это. Перед встречей Трамп выразил положительные чувства по поводу своих отношений с Зеленским и Путиным, заявив: "У нас отличные отношения, и как вы знаете, у меня также хорошие отношения с президентом Путиным". Зеленский, казалось, удивлен этим комментарием, выразил надежду, что их отношения окажутся более плодотворными.

17:56 Больше украинских беженцев в Германии находят работуПо словам федерального министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ), поиск работы для украинских беженцев в Германии сейчас проходит более успешно. В сентябре только 8500 украинских граждан нашли работу, стажировку или занялись частным бизнесом - более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года. Хайль связывает этот рост с программой "рабочая турбина", которая позволяет беженцам найти работу после прохождения интеграционных курсов и получения базовых знаний немецкого языка. К июлю 2024 года около 266 000 из 700 000 украинских беженцев в Германии имели работу; 213 000 подлежали социальному страхованию, и 53 000 работали на минимальной ставке. Распознавание иностранных профессиональных квалификаций по-прежнему остается проблемой, согласно агентству занятости.

16:43 Зеленский встречается с Трампом в Нью-Йорке: "Делим общую цель"Во время своего визита в США президент Украины Володымр Зеленский встречается с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом для обсуждения в Нью-Йорке. Перед встречей Зеленский подчеркнул их общую цель - прекратить конфликт в Украине. Зеленский и Трамп встретились в небоскребе Трампа в Манхэттене. Трамп твердо стоит на позиции против миллиардной помощи США Украине и призывает руководство Киева установить мирное соглашение с Россией. Критики обвиняют Трампа в фактическом сговоре с Украиной, зеркалящем позицию президента России Владимира Путина. Ранее Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне перед встречей в Нью-Йорке.

16:02 Украина вводит более высокие военные налоги для населенияМинистр финансов Украины Сергей Марченко называет предложенное повышение налогов в парламенте "необходимым шагом". Киев предлагает увеличить военный налог с 1,5 до 5 процентов, что, как ожидается, принесет около 1,2 миллиарда евро в этом году и еще 3 миллиарда евро в следующем. Марченко признает, что это решение отрицательно повлияет на экономику, но другие варианты в основном исчерпаны. Доходы от внутренних облигаций будут достаточны только для обслуживания старых долговых обязательств. Иностранная финансовая помощь стала менее надежной. В первом квартале Украина получила лишь около 10 процентов необходимой помощи, а блокировка республиканцев в конгрессе США вызвала задержки. Несмотря на это, Киев все еще ожидает получить более 34,5 миллиарда евро иностранной помощи в следующем году, хотя платежи могут не быть стабильными, согласно Марченко.

15:24 Норвегия меняет правила предоставления убежища для украинских беженцевНорвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище беженцам из Украины. Вместо этого правительство Норвегии будет рассматривать каждый случай отдельно для беженцев из более безопасных западных регионов Украины. Запад Украины, который находится далеко от конфликта, считается безопасным норвежскими властями. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года норвежские власти предоставили коллективную защиту украинским беженцам и автоматически предоставили им убежище. С тех пор Норвегия приняла более 85 000 украинских беженцев - больше, чем любая другая страна Северной Европы.

14:22 Рамштайн примет международную встречу с участием Байдена по УкраинеМеждународная коалиция в поддержку Украины соберется во время визита президента США Джо Байдена в Германию 12 октября. Это мероприятие состоится на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, согласно заявлению правительственного спикера Штеффена Хайбestreita. Германия планирует совместно с США провести встречу так называемой контактной группы, защищающей Украину. В этом формате более 50 стран сотрудничают, чтобы поддержать Украину. Участие президента Украины Володымра Зеленского в физическом месте еще предстоит подтвердить.

13:56 Литва планирует приобрести немецкие танки Leopard 2 для новой дивизииЛитва планирует приобрести боевые танки Leopard 2 для своей вновь созданной военной дивизии. Возможный контракт на эту покупку может быть заключен в ноябре после окончательного решения Национального совета безопасности, заявил министр обороны Лауринас Кащунас. Кащунас не уточнил количество единиц или модель танка немецкого происхождения, которые будут приобретены. Литва, член НАТО и ЕС, граничит с российским эксклавом Калининград и союзником России Белоруссией. Конфликт в Украине непосредственно угрожает безопасности страны, поэтому правительство в Вильнюсе активно укрепляет возможности своей армии. В ближайшее время планируется создать новую военную дивизию, в которую войдет танковый батальон. В ближайшем будущем механизированный полк из немецкой армии будет постоянно размещен в Литве.

13:20 Возможная блокировка Discord в России Как сообщает российская ежедневная газета "Коммерсант", базируясь на данных от источника в игровой индустрии, платформа Discord может быть полностью заблокирована в России в ближайшие дни. Российское ведомство по надзору за СМИ якобы рассматривает этот шаг из-за предполагаемых нарушений местных законов. Однако в сообщении газеты не указаны конкретные обвинения. В начале месяца российские пользователи сообщали о сбоях в работе Discord. (Приблизительно 29-40 миллионов человек в России активно используют Discord, в основном среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалюты).

13:04 Президент США Байден отклоняет разрешение на дальнобойное оружие: "Президента Байдена проинформировали об этом решение службы разведки" Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Однако США не пойдут на уступки президенту Зеленскому в вопросе снятия ограничений на поставки западного оружия для ударов по целям глубоко внутри России. Политический scientist Томас Ягер объясняет мотивы этого решения.

12:36 Гражданин США обвиняется в наемничестве в России Как сообщает РИА Новости, гражданин США с пятницы обвиняется в "наемничестве" в России. Гражданина США Стефана Хаббарда из Мичигана обвиняют в участии на украинской стороне в вооруженном конфликте. РИА Новости не сообщает о времени и месте ареста гражданина США. Он был доставлен в суд военной полицией в Москве.

12:01 Кривой Рог: ракетный удар по полицейскому участку Сообщения из различных регионов Украины свидетельствуют о новых российских атаках. Утром (по местному времени) ракета попала в полицейский участок в Кривом Роге, сообщают региональные власти. Под завалами найдены тела женщины, и как минимум пять человек ранены. Продолжаются поисково-спасательные работы. Также повреждены жилые здания. Офис Днепропетровского регионального прокурора опубликовал изображения, показывающие ракетные удары в Кривом Роге.

По данным украинских сообщений, еще одна ракетная атака была совершена на город Днепр ночью, в результате чего был поврежден промышленный объект. По меньшей мере восемь человек были ранены российскими авиаударами в Херсонской области, сообщают региональные власти.

11:27 Неподтвержденное нарушение воздушного пространства НАТО российским дроном Министерство обороны Румынии якобы обнаружило российский дрон, который ненадолго пересекал его воздушное пространство ночью. Дрон якобы нарушил воздушное пространство Румынии менее чем на три минуты в приграничной зоне. Однако нет ясности относительно участия дрона в нападении на украинский город Измаил, которое якобы произошло рано утром в пятницу, в результате чего погибли трое и были ранены более дюжины человек. По данным украинских ВВС, они успешно сбили 24 из 32 российских ударных дронов за ночь.

10:57 Первая поставка управляемых бомб Украине США Президент Зеленский собирается посетить США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. За этим пакетом военной помощи, который оценивается в 8 миллиардов долларов, стоит президент США Байден. В отличие от предыдущих поставок, Гордиан Фритц (репортер ntv) отмечает: "Это существенная сумма".

09:57 Мунц о новых угрозах Путина: Остановка западных импортов стратегических товаров не нанесет существенного ущерба Западу Россия угрожает США последствиями, если будет одобрено использование дальнобойного оружия против целей в России. Президент Путин рассматривает возможность введения ограничений на экспорт стратегических товаров, таких как уран, в качестве ответных мер против Запада. Репортер ntv Мунц обсуждает фон и последствия.

08:40 Таинственное российское сооружение возле Крымского моста озадачивает украинский флот Неопознанное российское сооружение возле Крымского моста озадачивает украинский флот. Строительство сооружения, как сообщает "Киевский независимый" на украинском ТВ, находится в стадии завершения. Его цель остается загадкой. "Это могло бы быть оборонительным сооружением, это могло бы быть другим мостом, но мы еще не можем сделать окончательное заключение", - сказал представитель украинского флота Дмитрий Плетёнчук. Он не верит, что россияне смогут завершить его из-за ухудшающихся погодных условий. "Они продолжают пытаться разместить новые сооружения в Керченском проливе для строительства различных гидротехнических сооружений или барьеров, но после каждого шторма они вымываются на берег". Мост соединяет Россию с украинским полуостровом Крым, который Россия аннексировала.

08:08 Город возле Румынии под атакой, несколько погибших Город Измаил в южной Украине был атакован. Трое человек погибли в результате удара российского дрона этим утром, сообщает губернатор Одесской области Олег Кипер. Все жертвы были пожилыми, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кипер также сообщает о поврежденных зданиях и автомобилях, а также о нескольких пожарах. Город Измаил находится на границе с Румынией, где северная часть реки Дунай образует границу. Узнайте больше здесь.

07:40 Рот призывает к увеличению военной помощи Украине для укрепления ее позиции в переговорахЭксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот призывает европейские страны предоставить больше военной помощи Украине. "Крупные европейские страны должны значительно увеличить свою военную поддержку Украине, чтобы сохранить ее свободной и демократической страной", - сказал Рот газете "Тагесшау". "Теперь время мобилизовать все силы, чтобы позиционировать Украину наиболее выгодным образом для потенциальных переговоров". Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге argue: "Кто хочет быстро закончить войну, должен снабдить Украину тем, что ей нужно". Военная сила и дипломатия - две стороны одной медали. "Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин убедится, что победа над Украиной невозможна."

07:09 Баббек подчеркивает важность продолжения поставок оружия Украине в условиях ослабевающей поддержкиМинистр иностранных дел Баббек защищает западные поставки оружия Украине и предупреждает о снижении поддержки Киева. "Идея о том, что без оборонительного оружия не будет боев и смертей в Украине, столь же проста, сколь и ошибочна", - сказал Баббек в четверг на общем собрании ООН в Нью-Йорке. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это конец Украины". Президент Путин ответил на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, отказ от нашей поддержки означает, что "украинские больницы и их дети останутся беззащитными. Это означает больше военных преступлений, возможно, и в других странах". Баббек подчеркивает, что Россия "повторно ставит под сомнение неприкосновенность границ балтийских государств и Польши".

06:45 Голоуб советует не отказываться от использования западных дальнобойных оружий против российских целей слишком раноПравительство Словении предостерегает от поспешного отказа от использования дальнобойного западного оружия на российской территории, учитывая reservations Германии. "Обычно неразумно заранее отвергать определенные темы", - сказал премьер-министр Роберт Голоуб на полях общих собраний ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос, но я считаю, что все варианты должны быть рассмотрены, а затем выбран наиболее подходящий для текущей ситуации". В настоящее время Германия и США наиболее колеблются по этому вопросу. Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что поставка дальнобойных высокоточных вооружений Украине в будущем не будет вариантом.

06:11 Баббек призывает Иран прекратить поддерживать усилия России в войнеМинистр иностранных дел Анналена Баббек призывает Иран прекратить поддерживать войну России против Украины и прекратить передачу баллистических ракет и дронов. Министерство иностранных дел делает это заявление на платформе X. Баббек обсуждала этот вопрос со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп планирует встречу с Зеленским в Нью-ЙоркеБывший президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу. Встреча запланирована в Trump Tower в Манхэттене, объявил Трамп. Зеленский, который встретился с президентом Джо Байденом в четверг, планирует продлить свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы поделиться своим "планом победы" для окончания войны в Украине. Подробнее об этом здесь.

04:25 Харрис обещаетcontinued support для Зеленского и предупреждает о встрече с Трампом

Кандидат в президенты Харрис обещает неуклонную поддержку Украине и президенту Зеленскому, тонко намекая на возможные проблемы, если Трамп выиграет выборы. "Моя преданность народу Украины незыблема. (...) Я буду упорно стоять на стороне Украины и буду работать над тем, чтобы Украина победила в этой войне и жила в мире и процветании", - заявила Харрис во время визита Зеленского в Вашингтон. Она предупреждает, что войну нельзя закончить без участия Украины. К сожалению, есть некоторые в США, которые хотят это сделать. Их повестка дня включает в себя принуждение Украины к уступке значительных частей своей территории, принятию нейтралитета и отказу от гарантий безопасности от других стран. Эти инициативы совпадают с теми, которые предлагаются из Кремля Путина, указывая путь к капитуляции.

02:08 Украина сообщает об атаках западнее Херсона

Российские силы неоднократно обстреливали поселение Томына Балка западнее Херсона, контролируемое Украиной, в четверг, сообщил местный губернатор Прокрудин. В результате этих атак погибла женщина и еще один человек получил ранения, сообщается в Telegram.

00:55 Великобритания планирует поставлять больше самоходных артиллерийских систем Украине

Великобритания готовится передать дополнительные самоходные гаубицы, AS90s, украинским военным. Десять из этих систем уже были доставлены, а еще шесть ожидаются в ближайшие недели, согласно Министерству обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за оказание помощи украинцам этой зимой

ООН признает, что у них значительно меньше средств, чем необходимо, чтобы помочь людям в Украине этой зимой. "Финансовые условия организаций, подобных нашей, недостаточны для этого сезона", - говорит Каролина Линдхольм Биллинг, координатор ООН по делам беженцев в Украине. В настоящее время у UNHCR есть только 47% средств, необходимых для оказания помощи миллионам украинцев, перемещенных или пострадавших от конфликта в их стране. В прошлом году в это время UNHCR был профинансирован на 70%.

Президент Байден объявил, что США усилят помощь Украине до конца своего срока. Это укрепит переговорные позиции Киева, заявил Байден перед встречей с президентом Украины Зеленским в Вашингтоне. Срок Байдена истекает в январе. Его может сменить либо вице-президент Харрис, либо республиканец Трамп, который, как ожидается, существенно сократит взаимодействие США с Украиной.

21:34 Украина: Россия готовится усилить атаки в районе Запорожья

Украинская разведка сообщает о готовящемся усилении наступательных операций российских сил в районе Запорожья в ближайшее время. "Наблюдается растущая тенденция эскалации в зоне конфликта в районе Запорожья", - комментирует представитель сил, дислоцированных на юге Украины. "За последние 24 часа было совершено пять атак, и, исходя из нашей информации, их число, скорее всего, возрастет, так как противник концентрирует ударные группы в районе Приютного". Кроме того, спикер сообщает о получении на российской стороне легкой бронетехники. "Это свидетельствует о готовности к наступательным операциям".

21:00 Байден приветствует Зеленского: Россия не победит

В начале своей встречи в Вашингтоне президент США Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в неизменной поддержке США. "Россия не победит, победит Украина", - сказал Байден, встречая Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем стоять с вами плечом к плечу на каждом шагу". Подробнее читайте здесь.

