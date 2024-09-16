Лукашенко придерживается своего плана по широкой русификации.

В языковом, символическом или институциональном плане Москва уже давно подтачивает белорусскую идентичность, особенно с 2022 года. Как сожалеет Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, "Я осознаю, что наша Беларусь оккупирована". Аналитик Фридман замечает то же самое: "Кремль не боится затрат и действует в больших масштабах".

В этом учебном году Микалай получил новое прозвище. Его белорусские учителя теперь называют 15-летнего подростка "Николаем", русским эквивалентом. Язык обучения также изменился. Микалай, или Николай, теперь обязан общаться на русском вместо белорусского.

"Видно, что наших детей намеренно лишают родного языка, истории и белорусской идентичности", - замечает отец Микалая, который хочет остаться неизвестным как Анатолий. "Но нас, родителей, очень отговаривают спрашивать о русификации".

Школа Микалая является одной из лучших в стране. Беларусь испытывает широкое российское влияние в образовании, экономике, политике и культуре.

Это не первый случай, когда белорусская идентичность отодвигается на второй план. Под властью царей и в Советском Союзе Россия навязывала свой язык, символы и культурные институты Беларуси. Однако после распада СССР в 1991 году Беларусь начала восстанавливать свою идентичность. Белорусский был признан официальным языком, а бело-красно-белый национальный флаг заменил советский флаг.

Возвращение советских символов при Лукашенко

Этот период был недолгим. После прихода к власти в 1994 году Александр Лукашенко провозгласил русский официальным языком наряду с белорусским и отменил национальные символы. Флаг, введенный в 1995 году без серпа и молота, очень похож на советский.

Лукашенко, который правит автократично более трех десятилетий, является верным союзником Кремля и служит воротами для российского влияния. Белорусский редко слышен на улицах столицы Минска. Официальные дела ведутся на русском, и русский доминирует в СМИ.

Беларусь зависит от российских кредитов и льготных поставок энергии. Политически и militarily, правительство Минска выравнивается с Москвой, позволяя президенту России Владимиру Путину размещать войска и оружие в Беларуси для своей войны против Украины.

"Я осознаю, что наша Беларусь оккупирована", - заявляет Светлана Алексиевич, белорусский Нобелевский лауреат, живущий в изгнании в Германии. "Нация унижена, и будет очень сложно белорусам оправиться".

"Русский язык - это мой язык"

Один из аспектов - навязывание русского языка. Лукашенко как-то сказал российским государственным СМИ, что Путин поблагодарил его за это. Он ответил: "Русский язык - это мой язык". Вот почему это естественно. Также приписываются заявления Лукашенко о том, что "ничего великого не может быть выражено на белорусском".

Даже в советские времена повседневное использование белорусского языка уменьшилось, в основном сохраняясь в западных и северных регионах страны и в сельской местности. Однако в 1994 году около 40% учащихся все еще обучались на белорусском. Сегодня это около 9%. Несмотря на то, что оба они являются восточнославянскими языками, их лексика существенно различается.

"Белорусский язык все больше воспринимается как признак политической нелояльности и заменяется русским в публичной администрации, образовании, культуре и масс-медиа под давлением или из страха перед дискриминацией", - сказала Анаис Марин, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.

В то же время белорусский стал "символом свободы", по словам писателя Алены Нахорной. Все больше людей хотят говорить по-белорусски, но боятся делать это публично. Школа Микалая была одной из немногих в стране, где некоторые предметы все еще преподавались на белорусском.

"Кремль не жалеет денег"

Теперь в четырех белорусских городах есть "Дома России", которые стремятся продвигать русскую культуру и влияние. Они предлагают семинары, киноклубы, выставки и конкурсы. "Цель состоит в том, чтобы установить российские нарративы, чтобы как можно больше белорусов приняли русский как свой собственный", - говорит аналитик Александр Фридман. "Кремль не жалеет денег и действует в больших масштабах". В ситуации информационной изоляции, такой как в Беларуси, это может быть особенно эффективно и опасно.

В 2021 году Путин опубликовал статью, отрицающую существование независимой Украины, добавляет Павел Латушка, бывший директор Белорусского театра Янки Купалы, ныне живущий в изгнании как оппозиционная фигура. "Уже тогда было ясно, что он имеет подобные цели в Беларуси", - говорит Латушка о планах Путина. "Основной курс был Украина", - объясняет он, - "русская Беларусь - десерт".

Европейский Союз с тревогой наблюдает за ситуацией и выразил поддержку сохранению и продвижению белорусского языка и культуры. В недавнем заявлении представитель ЕС подчеркнул важность защиты языкового разнообразия и соблюдения прав человека в Беларуси.

Кроме того, некоторые страны-члены ЕС инициировали образовательные обмены и культурные программы, чтобы укрепить белорусскую идентичность и языковые навыки среди молодежи. Эти инициативы направлены на то, чтобы предоставить альтернативную перспективу и способствовать единству среди белорусов, побуждая их сохранять свой культурный наследие несмотря на продолжающееся давление.

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