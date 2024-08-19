Лукашенко намерен бросить вызов санкциям ЕС, провоцируя всплеск мигрантов.

В течение некоторого времени европейские страны указывают пальцем на Белоруссию, утверждая, что она сознательно способствует миграции в направлении своих границ, чтобы перегрузить системы убежища ЕС. И теперь диктатор Лукашенко открыто насмехается над ними. Он утверждает, что санкции против его страны являются причиной этого.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не собирается прекращать миграцию людей из кризисных регионов в сторону стран ЕС. "Вы затягиваете петлю на моей шее санкциями, а потом просите меня защищать ЕС от этой волны мигрантов. Не выйдет", - заявил Лукашенко в интервью на российском государственном телевидении.

Европа и Польша обвиняют российского президента Владимира Путина и его союзника Лукашенко в организации нелегального проникновения людей из кризисных регионов в ЕС с 2021 года. Процесс включает в себя получение виз и логистическую поддержку, а маршрут проходит через внешнюю границу ЕС в Польшу.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что якобы целью Лукашенко было продемонстрировать слабый контроль границ ЕС, тем самым способствуя поддержке ультраправых сил, которые обещают подорвать Европу изнутри.

Более 200 попыток в течение трех дней

Несмотря на то, что Польша укрепила значительные участки своей границы с Белоруссией пятиметровым забором и современным оборудованием для мониторинга, мигранты продолжают пытаться пересечь границу ежедневно. Как сообщает пограничная служба Польши, за последние три дня было зарегистрировано около 210 таких попыток.

Федеральная полиция Германии зафиксировала 3117 несанкционированных проникновений через белорусский маршрут в первой половине этого года, согласно данным правительства Германии. В течение всего 2023 года через этот маршрут в Германию проникло 11 932 человека, согласно данным статистики полиции.

Европейский Союз подвергается критике за свою реакцию на миграционный кризис на своих границах, и некоторые критики призывают к более жесткой политике. Кроме того, Еврокомиссию призывают принять более решительные меры против Белоруссии и ее якобы участия в способствовании миграции в ЕС.

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