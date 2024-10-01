Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРезультаты

Lufthansa вновь показала низкие показатели в летний период.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Управление по расследованиям Европейской комиссии изучает финансовую помощь, предоставленную...
Управление по расследованиям Европейской комиссии изучает финансовую помощь, предоставленную корпорации Lufthansa.

Lufthansa вновь показала низкие показатели в летний период.

Люфтханза, бренд с проблемами, снова показала худшие результаты среди всех авиакомпаний группы Люфтханза в самый загруженный летний квартал. Как заявил CEO Карстен Шпор на пресс-конференции компании в понедельник вечером, "Мы наблюдали исключительный спрос, который, скорее всего, привел бы к очень прибыльным летним результатам".

Однако подразделение Люфтханза Каго, борющееся за прибыль, все еще отстает от других авиакомпаний группы, таких как Австрийские и Бельгийские авиалинии, Швейцарские, а также туристические авиакомпании Эйрвэйнс и Дискавери.

Разница между процветающими и испытывающими трудности секторами компании стала еще более очевидной, несмотря на увеличение количества рейсов и коэффициент загрузки пассажиров в августе на 88%, что является новым ежемесячным рекордом. Люфтханза продолжает бороться с высокими операционными затратами из-за усиленной конкуренции и ввела меры по сокращению расходов. Люфтханза, входящая в индекс MDAX, дважды пересматривала свой прогноз прибыли на 2024 год.

Одной из проблем компании является нехватка новых самолетов из-за производственных проблем у Boeing. Вместо современных и экономичных Boeing 777 или 787 компания вынуждена эксплуатировать старые дальнемагистральные самолеты, такие как Airbus A340 и Boeing 747, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению привлекательности для часто летающих пассажиров из-за устаревшей компоновки салона. Бизнес-путешествия все еще находятся на уровне 70% от объема 2019 года, предшествовавшего пандемии коронавируса, согласно Шпору.

Несмотря на рекордный коэффициент загрузки в августе, авиакомпания Люфтханза все еще не может похвастаться впечатляющими результатами по сравнению с другими авиакомпаниями группы. Проблемы с производством самолетов Boeing привели к эксплуатации старых самолетов, что отрицательно сказалось tanto на топливной эффективности, как и на удовлетворенности клиентов, что может повлиять на будущие результаты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.
Политика

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным. В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Работала в аэропорту Лейпцига сотрудница из Китая.
Политика

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже. Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индекс потребительских цен в еврозоне снова упал ниже 2-процентного порога.
Политика

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%. Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%. По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка выявили 2448 неподтвержденных точек доступа.
Политика

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно