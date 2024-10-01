Lufthansa вновь показала низкие показатели в летний период.

Люфтханза, бренд с проблемами, снова показала худшие результаты среди всех авиакомпаний группы Люфтханза в самый загруженный летний квартал. Как заявил CEO Карстен Шпор на пресс-конференции компании в понедельник вечером, "Мы наблюдали исключительный спрос, который, скорее всего, привел бы к очень прибыльным летним результатам".

Однако подразделение Люфтханза Каго, борющееся за прибыль, все еще отстает от других авиакомпаний группы, таких как Австрийские и Бельгийские авиалинии, Швейцарские, а также туристические авиакомпании Эйрвэйнс и Дискавери.

Разница между процветающими и испытывающими трудности секторами компании стала еще более очевидной, несмотря на увеличение количества рейсов и коэффициент загрузки пассажиров в августе на 88%, что является новым ежемесячным рекордом. Люфтханза продолжает бороться с высокими операционными затратами из-за усиленной конкуренции и ввела меры по сокращению расходов. Люфтханза, входящая в индекс MDAX, дважды пересматривала свой прогноз прибыли на 2024 год.

Одной из проблем компании является нехватка новых самолетов из-за производственных проблем у Boeing. Вместо современных и экономичных Boeing 777 или 787 компания вынуждена эксплуатировать старые дальнемагистральные самолеты, такие как Airbus A340 и Boeing 747, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению привлекательности для часто летающих пассажиров из-за устаревшей компоновки салона. Бизнес-путешествия все еще находятся на уровне 70% от объема 2019 года, предшествовавшего пандемии коронавируса, согласно Шпору.

Несмотря на рекордный коэффициент загрузки в августе, авиакомпания Люфтханза все еще не может похвастаться впечатляющими результатами по сравнению с другими авиакомпаниями группы. Проблемы с производством самолетов Boeing привели к эксплуатации старых самолетов, что отрицательно сказалось tanto на топливной эффективности, как и на удовлетворенности клиентов, что может повлиять на будущие результаты.

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