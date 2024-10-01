Lufthansa расширяет запрет на полеты на территории Бейрута и Тель-Авива.

Из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке Lufthansa вновь изменила своё расписание. Перевозчик продлил приостановку полётов в Бейрут, Ливан, до конца ноября. Ранее приостановка была запланирована до 26 октября. Соответственно, приостановка полётов Lufthansa в Тель-Авив, Израиль, продлена до 31 октября, как указано в заявлении компании.

Планы Lufthansa на полёты в Тегеран, Иран, отложены до 14 октября. Группа Lufthansa продолжит внимательно следить за ситуацией и пересматривать свою позицию в ближайшее время. В состав группы входят авиакомпании Eurowings, Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, которые приспособятся соответственно.

На Ближнем Востоке в последнее время tensions have intensified. Израильская армия объявила о начале наземной операции против боевиков Хезболла в южном Ливане в течение ночи.

В связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке Европейский Союз выразил обеспокоенность безопасностью своих авиакомпаний, работающих в регионе. Европейский Союз призвал Lufthansa и другие авиакомпании группы Lufthansa проявлять крайнюю осторожность.

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