Люфтганза расширяет ограничения на поездки в Израиль и Иран.

Lufthansa продлевает прекращение полетов в Израиль и Иран

В свете усилившихся опасений по безопасности Lufthansa расширила приостановку полетов в Израиль и Иран. Все рейсы в Тель-Авив и Тегеран приостановлены до 24 сентября, вторник, как объявила компания. До этого времени Lufthansa будет избегать tanto израильского, как и иранского воздушного пространства. Также приостановка полетов в Бейрут, столицу Ливана, была продлена за рамки первоначальных планов, растянувшись до 26 октября.

Компания тщательно следит за ситуацией и переоценит ее в ближайшее время. Пассажиры, затронутые этими изменениями, могут изменить дату своего путешествия без дополнительной оплаты или получить полный возврат стоимости билета.

После предполагаемых одновременных взрывов множества портативных радиостанций в Ливане Lufthansa сообщила во вторник, что приостановит полеты в Израиль и Тегеран как минимум на два дня. Изначально авиаперевозчики группы Lufthansa, в том числе Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings, были запрещены к эксплуатации в аэропорту Бейрута до 30 сентября - это ограничение теперь продлено.

Решение о приостановке полетов в Израиль и Тегеран было принято Комиссией Lufthansa из-за опасений за безопасность, вызванных предполагаемыми взрывами в Ливане. После продления приостановки полетов в Бейрут Комиссия внимательно следит за ситуацией и переоценит свою позицию по мере необходимости.

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