- Lufthansa отменяет дополнительные рейсы в ближневосточные направления

Из-за продолжающейся нестабильности в регионе Ближнего Востока группа Lufthansa отменила дополнительные рейсы в пострадавшие районы. До и включая понедельник (26 августа), все рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль будут приостановлены, объявила компания в Франкфурте. До этого времени авиакомпании группы избегают полетов над Ираком и Ираном. Предыдущие ограничения на полеты действовали до и включая среду (21 августа).

Основной причиной этого является эскалация tensions между Израилем и Ираном, что вызывает опасения о распространении конфликта за пределы сектора Газа. Lufthansa предлагает бесплатную отмену билетов до и включая 31 августа. Это авиационное эмбарго распространяется на все авиакомпании группы, включая tanto грузовые, как и пассажирские самолеты. Кроме основной авиакомпании, группа Lufthansa включает Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.

Решение группы Lufthansa избегать полетов над Ираком и Ираном связано с неблагоприятными условиями воздушного пространства в этих странах. После отмены рейсов в несколько городов на Ближнем Востоке Lufthansa призывает пассажиров быть готовыми к возможным сбоям в авиаперевозках из-за нестабильной ситуации в регионе.

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