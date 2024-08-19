Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВоздушное пространство

Lufthansa отменяет дополнительные рейсы в ближневосточные направления

Крупнейший европейский производитель самолетов обходит зоны конфликта в Израиле и Иране, продолжая держаться в стороне. Existing travel restriction превышает установленный лимит наAdditional five days.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Lufthansa отменяет дополнительные рейсы в ближневосточные направления

Из-за продолжающейся нестабильности в регионе Ближнего Востока группа Lufthansa отменила дополнительные рейсы в пострадавшие районы. До и включая понедельник (26 августа), все рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль будут приостановлены, объявила компания в Франкфурте. До этого времени авиакомпании группы избегают полетов над Ираком и Ираном. Предыдущие ограничения на полеты действовали до и включая среду (21 августа).

Основной причиной этого является эскалация tensions между Израилем и Ираном, что вызывает опасения о распространении конфликта за пределы сектора Газа. Lufthansa предлагает бесплатную отмену билетов до и включая 31 августа. Это авиационное эмбарго распространяется на все авиакомпании группы, включая tanto грузовые, как и пассажирские самолеты. Кроме основной авиакомпании, группа Lufthansa включает Swiss, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings.

Решение группы Lufthansa избегать полетов над Ираком и Ираном связано с неблагоприятными условиями воздушного пространства в этих странах. После отмены рейсов в несколько городов на Ближнем Востоке Lufthansa призывает пассажиров быть готовыми к возможным сбоям в авиаперевозках из-за нестабильной ситуации в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинская военная авиация выпустила тревогу.
Политика

Украинская военная авиация выпустила тревогу.

Украинская военная авиация выпустила тревогу. В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС. Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Политика

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество
Политика

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ближайшие выборы в ноябре могут принести неожиданные повороты как до, так и после голосования, что...
Политика

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа. Экономический план Трампа

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно