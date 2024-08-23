Lufthansa откладывает полеты в ближневосточный сектор до сентября.

Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке Lufthansa временно ограничивает свои авиауслуги в регионе до конца сентября. Авиакомпания не будет осуществлять полеты в Тель-Авив, Израиль, и Тегеран, Иран, до 2 сентября, как подтвердила Lufthansa в пятницу. В отличие от этого, полеты в Бейрут, Ливан, приостановлены до конца сентября.

Однако авиакомпании Lufthansa возобновят свою деятельность в Амман, Иордания, и Эрбиль, северный Ирак, начиная с 27 августа. Для полетов в Эрбиль Lufthansa планирует использовать "северный коридор в воздушном пространстве Ирака", как они также объявили.

В состав группы Lufthansa входят EUROWINGS, Austrian Airlines, Swiss и Brussels Airlines, которые изначально объявили, что их самолеты будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака до 26 августа.

После вспышки конфликта в Газе после широкомасштабной атаки ХАМАС 7 октября столкновения между союзниками Ирана Хезболлой в Ливане и израильской армией значительно эскалировались. После убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане в конце июля опасения эскалации конфликта растут. tanto Iran и его союзники угрожают Израилю ответными действиями.

Из-за эскалации tensions между Ираном, его союзниками и Израилем Lufthansa считает необходимым пересмотреть свои планы полетов. Ситуация на Ближнем Востоке требует осторожности в авиауслугах, и Lufthansa решила сохранить эту позицию до конца сентября, затрагивая несколько региональных направлений.

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