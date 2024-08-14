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Ложная тревога: задержанный не бывший террорист ВВС

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Развертывание состоялось после уведомления населения.
Развертывание состоялось после уведомления населения.

Доступ в Берлине - Ложная тревога: задержанный не бывший террорист ВВС

Ложная тревога вместо ареста: В ходе расследования бывших террористов РАФ Эрнста-Волькера Штауба (69) и Буркхарда Гарвега (55) полиция временно задержала мужчину на станции Берлин-Шпандау. Однако этот человек не является бывшим террористом. "Расследование показало, что этот человек не является одним из разыскиваемых лиц", - заявил Мартин Шанц, пресс-секретарь прокуратуры Вердена, агентству ДПА. Было приказано освободить мужчину.

Прокуратура Вердена расследует Штауба, Гарвега и Даниэлу Клетте (65) с 2015 года по обвинению в покушении на убийство и в нескольких случаях attempted и completed тяжкого грабежа. Клетте была арестована в конце февраля этого года в Берлине-Кройцберге, где она жила под вымышленным именем.

ЛЖК: "Не тот предполагаемый грабитель"

Совет от общественности привел к временному аресту мужчины в Берлине во вторник вечером. Проводилась проверка личности, и выяснилось, что он не один из предполагаемых грабителей, объявило Управление уголовной полиции Нижней Саксонии (ЛЖК). Согласно информации ДПА, было проведено сравнение ДНК. Из-за конфиденциальности власти не предоставили дальнейшей информации о контролируемом лице.

65-летняя бывшая террористка РАФ Клетте в настоящее время содержится в предварительном заключении в женской тюрьме в Вехта. Ее адвокат Лукас Тюне сообщил ДПА, что обвинительное заключение против Клетте ожидается осенью. Региональный суд Вердена будет ответственен за судебный процесс.

Между 1999 и 2016 годами Клетте, Гарвег и Штауб подозревались в ограблении денежных перевозок и супермаркетов в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии для финансирования своей подпольной жизни. Подозрение в покушении на убийство расследуется потому, что во время ограблений также были произведены выстрелы.

Кроме того, ордера на арест выданы против Клетте, Штауба и Гарвега по подозрению в причастности к террористическим атакам. Они принадлежали к так называемому третьему поколению левых экстремистов РАФ. В 1998 году РАФ, который убил более 30 человек, объявил себя распущенным.

Происходила путаница несколько раз

В последние месяцы несколько человек были проверены, которых приняли за Гарвега или Штауба. Недавно в Берлине произошла большая полицейская операция в середине июля, когда свидетели заявили, что видели Штауба на пассажирском судне на Шпрее. Это оказалось ложной тревогой после проверки деталей личности.

Федеральное уголовное полицейское управление разыскивает Гарвега, в том числе с помощью фотографии, на которой он изображен с двумя собаками и была найдена в квартире Клетте. В квартире также были изъяты оружие, боеприпасы и деньги. Расследование было уже близко к 55-летнему мужчине.Soon after Klette's arrest, they seized the caravan in Berlin-Friedrichshain where Garweg was reportedly living under the alias Martin.

Временное задержание индивидуума на станции Берлин-Шпандау привело к открытию, что он не причастен к преступлениям, совершенным бывшими террористами РАФ, следовательно, он не был одним из подозреваемых в текущих расследованиях преступлений.

Несмотря на несколько случаев путаницы, когда individuals resembling Garweg or Staub were checked, the actual suspects remain at large, and an intense search continues, led by the Federal Criminal Police Office.

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