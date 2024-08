Доступ в Берлине - Ложная тревога: задержанный не бывший террорист ВВС

Ложная тревога вместо ареста: В ходе расследования бывших террористов РАФ Эрнста-Волькера Штауба (69) и Буркхарда Гарвега (55) полиция временно задержала мужчину на станции Берлин-Шпандау. Однако этот человек не является бывшим террористом. "Расследование показало, что этот человек не является одним из разыскиваемых лиц", - заявил Мартин Шанц, пресс-секретарь прокуратуры Вердена, агентству ДПА. Было приказано освободить мужчину.

Прокуратура Вердена расследует Штауба, Гарвега и Даниэлу Клетте (65) с 2015 года по обвинению в покушении на убийство и в нескольких случаях attempted и completed тяжкого грабежа. Клетте была арестована в конце февраля этого года в Берлине-Кройцберге, где она жила под вымышленным именем.

ЛЖК: "Не тот предполагаемый грабитель"

Совет от общественности привел к временному аресту мужчины в Берлине во вторник вечером. Проводилась проверка личности, и выяснилось, что он не один из предполагаемых грабителей, объявило Управление уголовной полиции Нижней Саксонии (ЛЖК). Согласно информации ДПА, было проведено сравнение ДНК. Из-за конфиденциальности власти не предоставили дальнейшей информации о контролируемом лице.

65-летняя бывшая террористка РАФ Клетте в настоящее время содержится в предварительном заключении в женской тюрьме в Вехта. Ее адвокат Лукас Тюне сообщил ДПА, что обвинительное заключение против Клетте ожидается осенью. Региональный суд Вердена будет ответственен за судебный процесс.

Между 1999 и 2016 годами Клетте, Гарвег и Штауб подозревались в ограблении денежных перевозок и супермаркетов в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии для финансирования своей подпольной жизни. Подозрение в покушении на убийство расследуется потому, что во время ограблений также были произведены выстрелы.

Кроме того, ордера на арест выданы против Клетте, Штауба и Гарвега по подозрению в причастности к террористическим атакам. Они принадлежали к так называемому третьему поколению левых экстремистов РАФ. В 1998 году РАФ, который убил более 30 человек, объявил себя распущенным.

Происходила путаница несколько раз

В последние месяцы несколько человек были проверены, которых приняли за Гарвега или Штауба. Недавно в Берлине произошла большая полицейская операция в середине июля, когда свидетели заявили, что видели Штауба на пассажирском судне на Шпрее. Это оказалось ложной тревогой после проверки деталей личности.

Федеральное уголовное полицейское управление разыскивает Гарвега, в том числе с помощью фотографии, на которой он изображен с двумя собаками и была найдена в квартире Клетте. В квартире также были изъяты оружие, боеприпасы и деньги. Расследование было уже близко к 55-летнему мужчине.Soon after Klette's arrest, they seized the caravan in Berlin-Friedrichshain where Garweg was reportedly living under the alias Martin.

