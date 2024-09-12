Лора Лумер, откровенная правозащитная агитаторка, которая распространяла теории заговора 11 сентября, влияя на стремление Трампа к дискурсу.

На мероприятии присутствовали два тяжеловеса из ближайшего окружения Трампа: его менеджеры по кампании Крис ЛаСивита и Сьюзи Вайлс. Рядом находилась еще одна значимая фигура, чье влияние на республиканского кандидата не стоит сбрасывать со счетов: правая активистка Лора Луммер.

11 сентября было необычным днем для Луммер, чтобы сопровождать его, учитывая ее прошлые проступки. В прошлом году она разместила в социальных сетях видео, в котором выдвигала theory о том, что 9/11 было "внутренней работой", безосновательной, но упорной конспирологической теорией, которая продолжает причинять страдания семьям погибших и выжившим. Конroversialные социальные сети Луммер ultimately привели к приостановке ее аккаунта в Twitter, которая длилась до тех пор, пока Элон Маск не купил платформу и не восстановил ее аккаунт.

Когда представителя кампании спросили о присутствии Луммер во время поездок Трампа в Нью-Йорк и Пенсильванию, они предпочли сосредоточиться на bipartisan event с вице-президентом Камалой Харрис и президентом Джо Байденом, а не прямо отвечать на Луммер.

"Этот день был посвящен чествованию погибших, их близких и храбрых людей, которые самоlessly пожертвовали себя, чтобы спасти своих соотечественников в тот роковой день", - сказал представитель.

Во время телефонного разговора с CNN Луммер объяснила свое присутствие на мемориале, сказав: "Я не понимаю, почему все так волнуются из-за моего присутствия на трибуте 9/11. На самом деле, люди, которые приветствовали президента Трампа на мемориале, поблагодарили меня за присутствие".

Она также защищалась, заявляя: "Я никогда не отрицала, что мусульманские экстремисты были ответственны за атаки 9/11. На самом деле, именно потому, что я так много времени уделяю обсуждению угрозы исламского экстремизма в Америке, меня называют антимусульманской".

Наличие Луммер рядом с Трампом в последнее время отражает ее растущее влияние на него. У нее есть прямой доступ к его личному номеру, и она использует его, чтобы связаться с ним, по словам источника, знакомого с их отношениями. Другой источник утверждает, что она уважает его команду и придерживается обычных процедур связи, когда пытается связаться с ним.

Луммер сопровождала Трампа на нескольких поездках и регулярно посещает мероприятия, на которых он выступает. Были случаи, когда ее провокационные сообщения в социальных сетях, казалось, предвещали следующую атаку Трампа.

Трамп имеет историю поддержки конспирологических теорий и часто ассоциирует себя с теми, кто их продвигает, особенно если они поддерживают его. Он начал свою политическую карьеру как активный распространитель мифов о месте рождения Барака Обамы, и после поражения на выборах 2020 года окружил себя людьми, продвигающими спорные или опровергнутые theory о том, что он выиграл.

Несколько человек из окружения Трампа считают, что Луммер сыграла роль в усилении некоторых тревожных конспирологических теорий, которые Трамп продвигал с тех пор, как Харрис стала вице-президентом, что привело к его растущему разочарованию политической ситуацией, с которой он сейчас сталкивается.

Когда Трамп во время особенно напряженного интервью на конференции Национальной ассоциации черных журналистов подверг сомнению этническую принадлежность Харрис, советник указал на Луммер, которая безосновательно обвинила Харрис в сокрытии своего черного наследия перед выступлением Трампа. Другие опровергли notion, что она ответственна за комментарий Трампа.

"Это не расизм - подшучивать над тем, что Камала Харрис эксплуатирует каждую группу, с которой сталкивается, пытаясь казаться им доступной", - сказала Луммер CNN, воздержавшись от комментариев о своем влиянии на замечания Трампа.

Когда Трамп приземлился в Филадельфии перед дебатами с Харрис, Луммер была среди его ближайших союзников, выходящих из его частного самолета. Некоторые увидели в этом совпадение, что позже в ту ночь Трамп сделал спорное заявление во время дебатов о том, что якобы мигранты едят домашних животных в Огайо, слух, который распространялся в Интернете, в том числе Луммер.Running mate Трампа, сенатор Джим Ванс, впоследствии признал, что утверждение, возможно, неточно.

Ссылки на преступность мигрантов в США во время дебатов озадачили некоторых советников Трампа, по словам источников, знакомых с ситуацией.

Однако советники Трампа продолжали утверждать, что эта история укрепила их кампанию, обратив внимание на преступность мигрантов в США.

Два дня перед дебатами Луммер предсказала победу Харрис, намекая, что "Белый дом будет пахнуть карри", и будущие речи будут подобны тем, которые произносятся в колл-центре, ссылаясь на индийское происхождение Харрис.

Представитель Марджори Тейлор Грин, известный конспиролог, осудила пост в социальных сетях, назвав его "отвратительным и крайне расистским". Она продолжила, сказав: "Это не представляет нас как республиканцев или MAGA".

Луммер объяснила свой пост CNN, сказав: "Интересно видеть, как СМИ неоднократно обвиняют меня в расизме. Это та же самая женщина, которую записали, готовящую индийскую еду с индийскими знаменитостями и говорящей о своей любви к приготовлению с карри".

Ассоциация Трампа с Луммер озадачивает многих консерваторов, которые считают, что ее действия вредят попыткам избрать республиканца.

Подкастер Стив Деакс выразил свое мнение, сказав: "Луммер не приносит никакой пользы Дональду Трампу, кроме того, что причиняет ненужный ущерб социальным сетям для тех, кто должен его поддерживать. Она - олицетворение точки возврата".

"Она не вносит никакого конструктивного вклада в кампанию Трампа, а вместо этого вызывает отпор у тех, кто должен его поддерживать", - добавил Деакс.

Луммер построила свою карьеру на том, чтобы поднимать волну. Она пришла из экстремального правого онлайн-сообщества и неоднократно проверяла границы политики компаний в Интернете, навязывая их правила. В 2018 году она назвала себя "гордой исламофобкой" и написала в Twitter, что нужен неисламский вариант Uber или Lyft, потому что она больше не хочет поддерживать водителей-иммигрантов из Ислама. В результате она была забанена в Facebook, Instagram и Twitter.

Луммер сказала CNN, что она "не антимусульманка".

Она пыталась баллоумиться в Конгресс во Флориде дважды, даже однажды, чтобы представлять резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, в основном, сосредоточившись на своей поддержке Трампа. К сожалению, она проиграла оба раза.

Поддержка Лоомер Трампа была очевидной во время республиканских праймериз, где она преследовала губернатора Флориды Рона Де Сантиса на публичных мероприятиях с мегафоном и распространяла неподтвержденные заявления о здоровье его жены в Интернете.

Несмотря на то, что ЛаСивита и Вайлс успешно оттеснили нескольких сторонников, связанных с начальными двумя кампаниями Трампа в Белом доме, Лоомер продолжала упорствовать.

В прошлом году сам Трамп поднял вопрос о найме Лоомер на официальную должность, согласно источникам, говорившим с CNN в то время. Однако советники и союзники Трампа возражали против этой идеи, и она так и не материализовалась. На социальных сетях Лоомер заявила, что не работает на политическую команду, утверждая, что она просто преданная сторонница, считающая, что Трамп заслуживает непоколебимой лояльности.

Удивительно, но преданная сторонница Трампа наслаждается почти неограниченным доступом к нему, пока он вновь преследует президентство. На конференции по криптовалюте этим летом Трамп заметил Лоомер и похвалил ее, назвав "прекрасной женщиной".

Источник, близкий к Трампу, подтвердил: "Он ценит ее. Помните, разговоры о найме ее в прошлом году так и не состоялись. Некоторые из этих людей могут оказаться на самолете на один-два дня".

Путешествие Лоомер с Трампом указывает на ее растущее влияние в его окружении, хотя это вызвало некоторые трения среди некоторых членов ближайшего окружения Трампа.

После попытки убийства в Батлере, Пенсильвания, этим летом усиленная безопасность на Boeing 757 Трампа привела к тому, что места для советников и союзников стали меньше, и несколько человек были вынуждены лететь коммерческими рейсами на мероприятия Трампа. Те, кто пользовался привилегированным положением на борту того, что называется "Трамп Фorce One", вызвали внутренние восприятия исключительности.

Лоомер подтвердила CNN, что она также сопровождала Трампа на самолете после попытки убийства.

"Он хотел, чтобы я была на самолете с ним на следующий день после попытки убийства. Я была с ним. Я летела с ним на (Республиканский национальный съезд), тем самым доказав свою надежность и лояльность", - заявила Лоомер.

Кроме Лоомер, тех, кто видели покидающих самолет с ним на дебатах, были его ближайшие помощники и советники, а также те, кто помогал подготовиться к личной встрече с Харрис - представитель Флориды Мэтт Гэц, бывший демократ от Гавайев Тулси Габбард и давний советник Стивен Миллер.

Несмотря на неоднозначное прошлое Лоомер и ее заявление о том, что 11 сентября было "внутренней работой", ее влияние на Трампа продолжает расти, как видно из ее частых поездок с ним и прямого доступа к его личному номеру.

Политика часто включает в себя фигуры с неоднозначным прошлым, и присутствие Лоомер в кругу Трампа является тому свидетельством, иллюстрируя, как убеждения и приверженности в политической арене могут быть сложными и многогранными.

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