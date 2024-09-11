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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Лондон стремится снабдить Украину значительным количеством артиллерийских патронов.

Кроме того, в обновленный пакет помощи входят бронированные vehicle.

 and  Mark Rodriguez
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Лондон стремится снабдить Украину значительным количеством артиллерийских патронов.

Текущее британское правительство наращивает свою помощь Украине и объявило о дополнительных поставках оружия в этом году. Сообщается, что уже отправлены самоходные гаубицы и зенитные ракеты. Великобритания обещает оставаться на стороне Киева столько, сколько потребуется, как заявил министр иностранных дел Дэвид Ламми.

Во время визита Ламми в Киев Лондон объявил о дополнительных поставках оружия. Также планируется увеличить финансовую поддержку.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел, часть этих поставок уже отправлена в Украину, в том числе зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16, военные катера, корабельные орудия и самоходные гаубицы AS90. Недавно Германия объявила о поставке дополнительных 12 Panzerhaubitze 2000 в Киев.

Министр обороны Хили объявил планы предоставить сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч артиллерийских снарядов и дополнительные бронированные vehicles в Украину до конца года. Хили заявил, что эта помощь необходима в ответ на бесчинства России против мирного населения и инфраструктуры, часто далеко от линии фронта. "Защита Великобритании и Европы начинается в Украине", - заявил он. Великобритания обещает помочь стране столько, сколько потребуется.

Примерно 290 миллионов евро выделены на "немедленные гуманитарные нужды, энергетику и поддержку реформ и реконструкции", как заявили в Лондоне. Кроме того, до конца года Великобритания планирует предоставить гарантии кредитов на сумму около 439 миллионов евро для займов Всемирного банка. Это направлено на поддержку "важных общественных услуг, таких как содержание школ и больниц, зарплаты государственных служащих и финансирование пенсий".

Украина надеялась, что визиты министра иностранных дел Ламми и его американского коллеги Энтони Блинкена приведут к одобрению дальнобойных атак на территорию России. Однако никаких таких объявлений не последовало.

Европейский Союз активно поддерживает оборону Украины, Германия пообещала дополнительные Panzerhaubitze 2000. В рамках коллективных усилий Европейского Союза Великобритания обещает продолжать поставлять оружие и финансовую помощь Украине.

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