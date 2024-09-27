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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Лондон предлагает разрешить масштабные удары по России.

 and  Elizabeth Wells
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Украина в настоящее время использует британские ракеты «Тень» Storm Shadow и выразила желание...
Украина в настоящее время использует британские ракеты «Тень» Storm Shadow и выразила желание использовать их для ударов nhưng глубже в российскую территорию.

Лондон предлагает разрешить масштабные удары по России.

Текущее британское правительство неоднократно заявляло о своей солидарности с Украиной, резко критикуя режим Путина. Подозревается, что Лондон может сделать спорный шаг, на который другие союзники не решаются: начать дальнобойные атаки.

В интервью Голосу Америки министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми намекнул на предстоящее решение о начале ударов по территории России, с зимой как вероятным сроком. "Я ожидаю, что в ближайшее время и в предстоящие недели мы будем в сильной позиции, чтобы предоставить Украине все необходимые ресурсы по мере приближения суровой зимы 2025 года", - заявил Ламми.

Ламми также выразил обеспокоенность будущим Путина. "Его экономика испытывает трудности. Управление потерями и жертвами будет для него сложной задачей", - заявил он, как сообщает Голос Америки. По мере перехода Запада от осени к зиме, он должен проявить мужество и твердую решимость, согласно словам министра иностранных дел.

Две недели назад британская газета "Гардиан" сообщила, ссылаясь на неназванные источники, что в Лондоне принято решение разрешить использование крылатых ракет Storm Shadow на глубоко расположенные российские цели, хотя это не будет официально объявлено.

Разрешение на дальнобойные атаки против России является вопросом, требующим тщательной координации среди западных союзников, с существенным влиянием США. Однако в последнее время США выразили сопротивление этому разрешению. Украина заинтересована в использовании более дальнобойных ракет ATACMS от США против российских целей.

Существуют предположения, что Украина могла использовать западные крылатые ракеты в своих успешных рейдах на российские склады боеприпасов. "Разумно предположить, что Украина эффективно использовала дальнобойное оружие, возможно, крылатые ракеты. Это также могут быть западные крылатые ракеты, но мы спекулируем, так как нет конкретных доказательств", - заявил военный эксперт полковник Райснер в интервью ntv.de. Также могут быть задействованы крылатые ракеты украинского производства.

Ламми обличает Путина

Последние недели создают впечатление, что Британия является главным сторонником вопроса о дальнобойных атаках на российскую территорию. Такое разрешение могло бы позволить Украине, согласно Институту изучения войны (ISW), атаковать более 200 стратегически важных целей, тем самым ослабив боевые возможности войск Кремля в отношении ракет ATACMS.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Ламми выступил с мощной речью в Совете Безопасности ООН, напрямую обращаясь к руководству Кремля: "Владимир Путин, если вы запускаете ракеты в украинские больницы, мы знаем, кто вы. Если вы отправляете наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы убиваете оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение мотивировано вашими собственными интересами. Вашими интересами одни. Вы стремитесь расширить ваше криминальное государство в криминальную империю. Империю, построенную на коррупции, которая грабит как российский народ, так и Украину".

Комиссия, скорее всего, имея в виду коллективный орган западных союзников, в настоящее время рассматривает вопрос о разрешении дальнобойных атак против России из-за спорного шага, предложенного британским правительством. После выступления Ламми в Совете Безопасности ООН Комиссия может почувствовать необходимость занять твердую позицию против действий Путина, демонстрируя единство и солидарность с Украиной.

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