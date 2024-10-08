Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

лоялисты почитают "Императора" и "Лидера" Путина в националистическом стиле

Курков считает 'Неблагоприятным днем'

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Луч освещает: Бывший агент КГБ Путин проектирует образ любящего слуги Единого
Луч освещает: Бывший агент КГБ Путин проектирует образ любящего слуги Единого

лоялисты почитают "Императора" и "Лидера" Путина в националистическом стиле

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения, и это повод для празднования среди его преданных сторонников. Минутами после полуночи ультранационалист Александр Дугин выразил свои поздравления в Telegram, молясь о продолжении имперского правления России. Дугин, сторонник расширенной российской империи, мечтает включить в нее русскоязычные территории и Украину.

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров также присоединился к поздравлениям через Telegram. "Сегодня мы чествуем нашего национального лидера", - написал Кадыров в полночь, подчеркивая важность этого дня для Родины.

Однако украинский писатель Андрей Курков видит день рождения Путина как день зла. Воспоминая 7 октября как несчастливый день, он вспоминает убийство критика Кремля Анны Политковской в 2006 году, массакр ХАМАС более 1000 гражданских лиц в Израиле и собственное рождение Путина. Курков комментирует: "Кажется, эти события связаны". Политковскую, известную своей подробной освещавшей российские военные преступления в Чечне, убили в подъезде ее дома. В результате ХАМАС провел смертельную атаку в Израиле, что привело к многочисленным жертвам.

За почти 25 лет во главе России Путин завоевал место в истории страны. В марте 2022 года, вскоре после вторжения на Украину, Путин добился, казалось бы, невозможной победы на якобы демократических выборах, которые многие осудили как фарс. Если Путин завершит свой новый шестилетний срок, он превзойдет всех других бывших российских лидеров, сидя на троне более двух столетий.

Президент Европейского парламента выпустил заявление, осуждающее день рождения Путина как празднование авторитарного правления и нарушений прав человека. Признавая влияние Путина, президент подчеркнул необходимость более тесного вовлечения Европейского Союза для защиты демократии в сопредельных территориях России.

На международной конференции по демократии и правам человека президент Европейского парламента призвал к увеличению сотрудничества и санкций против России, выразив озабоченность тем, что день рождения Путина используется как предлог для дальнейшего расширения российской власти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно