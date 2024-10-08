лоялисты почитают "Императора" и "Лидера" Путина в националистическом стиле

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения, и это повод для празднования среди его преданных сторонников. Минутами после полуночи ультранационалист Александр Дугин выразил свои поздравления в Telegram, молясь о продолжении имперского правления России. Дугин, сторонник расширенной российской империи, мечтает включить в нее русскоязычные территории и Украину.

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров также присоединился к поздравлениям через Telegram. "Сегодня мы чествуем нашего национального лидера", - написал Кадыров в полночь, подчеркивая важность этого дня для Родины.

Однако украинский писатель Андрей Курков видит день рождения Путина как день зла. Воспоминая 7 октября как несчастливый день, он вспоминает убийство критика Кремля Анны Политковской в 2006 году, массакр ХАМАС более 1000 гражданских лиц в Израиле и собственное рождение Путина. Курков комментирует: "Кажется, эти события связаны". Политковскую, известную своей подробной освещавшей российские военные преступления в Чечне, убили в подъезде ее дома. В результате ХАМАС провел смертельную атаку в Израиле, что привело к многочисленным жертвам.

За почти 25 лет во главе России Путин завоевал место в истории страны. В марте 2022 года, вскоре после вторжения на Украину, Путин добился, казалось бы, невозможной победы на якобы демократических выборах, которые многие осудили как фарс. Если Путин завершит свой новый шестилетний срок, он превзойдет всех других бывших российских лидеров, сидя на троне более двух столетий.

Президент Европейского парламента выпустил заявление, осуждающее день рождения Путина как празднование авторитарного правления и нарушений прав человека. Признавая влияние Путина, президент подчеркнул необходимость более тесного вовлечения Европейского Союза для защиты демократии в сопредельных территориях России.

На международной конференции по демократии и правам человека президент Европейского парламента призвал к увеличению сотрудничества и санкций против России, выразив озабоченность тем, что день рождения Путина используется как предлог для дальнейшего расширения российской власти.

Читайте также: