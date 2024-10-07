Лиз Чейни высоко оценивает Камалу Харрис как президента, который представляет всех.

Республиканка Лиз Чейни сотрудничает с демократической вице-президентской кандидаткой Камалой Харрис во время предвыборной кампании, открыто выступая против своего соратника по партии Дональда Трампа. На совместном мероприятии Чейни хвалит Харрис как подходящую кандидатуру для "наших молодых леди", усиливая свою критику внутри партии.

В Рипоне, Висконсин, ключевом штате, Чейни заявила: "Хотя я никогда не голосовала за демократа, я горжусь тем, что отдам свой голос за вице-президента Камалу Харрис в этом году. Я убеждена, что она любит нашу страну и будет действовать как президент для всех американцев". Трампа необходимо победить 5 ноября, подчеркнула Чейни.

С идеалами ограниченного правительства, низких налогов, сильной обороны и верой в частный сектор как в двигатель экономики, Чейни объяснила причины своей поддержки Харрис, подчеркнув ее важность, особенно для "наших молодых леди".

Харрис похвалила храбрость Чейни и описала ее как лидера, который ставит страну выше партии и личных интересов, настоящего патриота. Она противопоставила это Трампу, критикуя его пренебрежение демократическими ценностями.

После публичной поддержки Харрис Чейни столкнулась с последствиями, лишившись своего руководящего поста в партии и, в конечном итоге, своего места в Палате представителей. Как стойкий критик Трампа, она сыграла ключевую роль в расследовании нападения на Капитолий и часто предупреждала о его угрозе демократии. Чейни открыто выступала против Трампа после нападения на Капитолий, ранее поддерживая его политику.

Текущие опросы показывают минимальные сдвиги tanto среди сторонников Трампа, quanto среди сторонников Харрис, указывая на напряженную гонку. Появление Чейни в Висконсине, возможно, мало повлияет на убеждение сторонников Трампа голосовать за Харрис.

Висконсин, расположенный на севере Соединенных Штатов, является одним из немногих штатов, который может определить исход ноябрьских выборов. Его политическая принадлежность неопределенна, так как tanto Трамп, quanto Байден получили узкие победы в 2016 и 2020 годах соответственно. В результате оба политика часто проводят кампании в Висконсине, а также в других колеблющихся штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Аризона и Невада.

Президентские выборы США основаны на системе Коллегии выборщиков, где президенту определяется 538 выборщиков от штатов. Обычно, если кандидат лидирует в штате, он получает все выборщики штата, независимо от точного количества голосов.

В разгар кампании по выборам президента США в 2024 году Чейни вновь заявляет о своей поддержке вице-президента Камалы Харрис, сказав: "Я буду голосовать за Харрис в этом году, несмотря на мои обычные партийные предпочтения". Кроме того, в преддверии выборов 5 ноября Чейни призывает к поражению Трампа, подчеркивая важность Харрис как объединяющей фигуры, любящей страну и служащей всем американцам.

Читайте также: