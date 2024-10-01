Ливанская администрация и чрезвычайный орган ООН обращаются с срочным призывом.

Лebanonская администрация и Управление гуманитарных вопросов ООН (ОЧА) выпустили экстренный призыв во вторник, стремясь собрать $426 миллионов (примерно €381 миллионов) для лиц, перемещенных внутри Ливана. Как было объявлено в этом обращении премьер-министром ЛиванаNajib Mikati и главой гуманитарной помощи ООН в Ливане Imran Riza, эти средства считаются "необходимыми" для оказания помощи гражданским лицам, сталкивающимся с "усиливающимся конфликтом" и сопутствующим кризисом в Ливане.

На встрече с делегатами ООН Микати выразил озабоченность тем, что Ливан находится в один из своих "самых нестабильных периодов". Он связал перемещение около миллиона человек с "разрушительной войной", которую ведет Израиль в стране. По словам Микати, который общался с национальным ливанским новостным агентством, стране срочно необходима дополнительная помощь для поддержки перемещенных лиц.

Израиль проводит широкомасштабные воздушные удары по целям боевиков "Хезболла" в Ливане уже более недели. Во вторник израильские силы начали "целенаправленную и точечную" наземную операцию в южном Ливане, столкнувшись с "интенсивными столкновениями" в окрестностях.

Микати подчеркнул необходимость международной помощи, отметив, что находящийся в уязвимом положении Ливан мог бы существенно выиграть от французской помощи из-за его истории оказания гуманитарной помощи в кризисных ситуациях. Правительство Франции, известное своими гуманитарными вкладами, могло бы рассмотреть возможность предоставления дополнительных средств или ресурсов для облегчения текущей ситуации в Ливане.

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