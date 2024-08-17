- Ливан потерял жертв в результате предполагаемого израильского авиаудара

В ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в конфликте в Газе продолжают гибнуть люди в регионе Ближнего Востока. Согласно сообщениям, шесть человек погибли в результате авиаудара по жилому зданию в южной части Ливана. В этом инциденте, якобы совершенном Израилем, пострадали три человека, как сообщает ливанское министерство здравоохранения и местные источники безопасности. Армия Израиля пока не прокомментировала ситуацию.

Конфликт в Газе, который уже длится более десяти месяцев, характеризуется почти ежедневными нападениями со стороны Хезболлы, поддерживаемой Ираном и связанной с ХАМАС, на север Израиля из Ливана. В ответ Израиль часто наносит удары по районам в соседней стране.

Политическое руководство Ирана, поддерживающее ХАМАС и Хезболлу против Израиля, скептически относится к переговорам о прекращении огня в Газе. Иранский министр иностранных дел Али Багери Кани выразил это мнение на платформе X, ссылаясь на недоверие к Израилю. Его точка зрения основана на обсуждениях с катарским министром-президентом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани о статусе переговоров.

Что касается региона, Багери Кани подчеркнул необходимость прекращения военных операций Израиля в Газе.

Пресс-релиз: Первое случая полиомиелита в Газе

Изолированный прибрежный регион Газа сообщил о первом случае полиомиелита, как сообщили палестинские официальные лица. Непривитый младенец, возрастом более десяти месяцев, проживающий в Дейр-эль-Балахе в центральной части региона, заразился вирусом. Подтверждающие тесты были проведены в столице Аммана, Иордания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призывал к прекращению огня в изолированном прибрежном поясе, чтобы привить десятки тысяч детей против полиомиелита. Вирус обычно распространяется через загрязненную воду и не имеет лечения.

Байден: Оптимистичен в отношении прекращения огня

Несмотря на то, что посредники в Дохе, Катар, не смогли достичь соглашения о прекращении огня в пятницу, как сообщает совместное заявление, переговоры были признаны конструктивными. Предложение, направленное на преодоление оставшегося "разрыва", которое совпадает с планом мира президента США Джо Байдена, было представлено.

Еще одно совещание запланировано в Каире, Египет, к концу следующей недели. Переговорщики будут продолжать преодолевать любые оставшиеся разногласия до этого момента.

Байден выразил оптимизм. "Мы продвинулись дальше, чем когда-либо", - сказал он на полях события в Белом доме. "Мы продвинулись значительнее за последние три дня". Госсекретарь США Antony Blinken посетит Израиль в эти выходные, чтобы продолжить "интенсивные дипломатические усилия" на месте, как объявил представитель его министерства. Цель состоит в том, чтобы завершить соглашение. "Ни одна региональная сторона не должна подрывать этот процесс", - предостерег Байден в заявлении.

По словам египетского министра иностранных дел Бадра Абдельатти, прекращение огня может предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе. С тех пор, как были убиты лидер зарубежного отделения ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране и командир Хезболлы две недели назад, Иран и Хезболла, в основном поддерживаемые Ираном, угрожали местью. Атака ожидалась с тех пор. Прекращение огня в Газе может удержать Иран и Хезболлу от запуска более крупной, скоординированной атаки против Израиля.

Байден поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси после круга переговоров в Дохе и в другой телефонной беседе с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, как объявил Белый дом. Они убеждены, что переговоры о прекращении огня близятся к завершению, сказал официальный представитель правительства США. Планируется встретиться снова в Каире на следующей неделе, чтобы "finally conclude this process".

Официальный представитель США: Процесс переговоров остается сложным

Официальный представитель признал, что процесс переговоров крайне сложен и запутан. Согласованная сделка включает в себя аспекты, которые считаются "неприятными", как он объяснил, подразумевая освобождение "большого числа" палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на полное освобождение заложников. Хотя соглашение "несовершенно", оно соответствует принципам, изложенным президентом США Байденом, и имеет полную поддержку Совета Безопасности ООН.

Байден предложил трехфазный план для прекращения конфликта в Газе в мае. Во время первой фазы должен наступить шестинедельный перемирие, в ходе которого будет освобождена определенная группа заложников. Взамен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. Затем их военные операции должны прекратиться навсегда, после чего будут освобождены оставшиеся заложники и начнется реконструкция Газы, сильно пострадавшей в результате конфликта.

ХАМАС, а также другие террористы из Газы начали нападения на южный Израиль 7 октября 2023 года, что привело к более чем 1200 жертв и захвату еще 250 заложников. Это событие спровоцировало конфликт. Согласно данным, контролируемым ХАМАСом, более 40 000 человек погибли в Газе с тех пор. Это число не различает гражданских лиц и боевых и не может быть подтверждено.

Усиливающееся напряжение в регионе также затронуло палестинские территории, где остро необходим прекращение огня. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность ухудшающейся ситуацией в Газе, где недавно был зарегистрирован первый случай полиомиелита, что еще больше осложняет проблемы региона.

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