Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПалестинские территории

Ливан потерял жертв в результате предполагаемого израильского авиаудара

Диалог о перемирии в Газе запланирован на предстоящую неделю. Посредники выражают позитивную обстановку, однако, нарушение жизни на Ближнем Востоке persists в настоящее время.

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Последний нападение в южном Ливане унесло жизни нескольких человек.
Последний нападение в южном Ливане унесло жизни нескольких человек.

- Ливан потерял жертв в результате предполагаемого израильского авиаудара

В ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня в конфликте в Газе продолжают гибнуть люди в регионе Ближнего Востока. Согласно сообщениям, шесть человек погибли в результате авиаудара по жилому зданию в южной части Ливана. В этом инциденте, якобы совершенном Израилем, пострадали три человека, как сообщает ливанское министерство здравоохранения и местные источники безопасности. Армия Израиля пока не прокомментировала ситуацию.

Конфликт в Газе, который уже длится более десяти месяцев, характеризуется почти ежедневными нападениями со стороны Хезболлы, поддерживаемой Ираном и связанной с ХАМАС, на север Израиля из Ливана. В ответ Израиль часто наносит удары по районам в соседней стране.

Политическое руководство Ирана, поддерживающее ХАМАС и Хезболлу против Израиля, скептически относится к переговорам о прекращении огня в Газе. Иранский министр иностранных дел Али Багери Кани выразил это мнение на платформе X, ссылаясь на недоверие к Израилю. Его точка зрения основана на обсуждениях с катарским министром-президентом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани о статусе переговоров.

Что касается региона, Багери Кани подчеркнул необходимость прекращения военных операций Израиля в Газе.

Пресс-релиз: Первое случая полиомиелита в Газе

Изолированный прибрежный регион Газа сообщил о первом случае полиомиелита, как сообщили палестинские официальные лица. Непривитый младенец, возрастом более десяти месяцев, проживающий в Дейр-эль-Балахе в центральной части региона, заразился вирусом. Подтверждающие тесты были проведены в столице Аммана, Иордания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призывал к прекращению огня в изолированном прибрежном поясе, чтобы привить десятки тысяч детей против полиомиелита. Вирус обычно распространяется через загрязненную воду и не имеет лечения.

Байден: Оптимистичен в отношении прекращения огня

Несмотря на то, что посредники в Дохе, Катар, не смогли достичь соглашения о прекращении огня в пятницу, как сообщает совместное заявление, переговоры были признаны конструктивными. Предложение, направленное на преодоление оставшегося "разрыва", которое совпадает с планом мира президента США Джо Байдена, было представлено.

Еще одно совещание запланировано в Каире, Египет, к концу следующей недели. Переговорщики будут продолжать преодолевать любые оставшиеся разногласия до этого момента.

Байден выразил оптимизм. "Мы продвинулись дальше, чем когда-либо", - сказал он на полях события в Белом доме. "Мы продвинулись значительнее за последние три дня". Госсекретарь США Antony Blinken посетит Израиль в эти выходные, чтобы продолжить "интенсивные дипломатические усилия" на месте, как объявил представитель его министерства. Цель состоит в том, чтобы завершить соглашение. "Ни одна региональная сторона не должна подрывать этот процесс", - предостерег Байден в заявлении.

По словам египетского министра иностранных дел Бадра Абдельатти, прекращение огня может предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе. С тех пор, как были убиты лидер зарубежного отделения ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране и командир Хезболлы две недели назад, Иран и Хезболла, в основном поддерживаемые Ираном, угрожали местью. Атака ожидалась с тех пор. Прекращение огня в Газе может удержать Иран и Хезболлу от запуска более крупной, скоординированной атаки против Израиля.

Байден поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси после круга переговоров в Дохе и в другой телефонной беседе с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, как объявил Белый дом. Они убеждены, что переговоры о прекращении огня близятся к завершению, сказал официальный представитель правительства США. Планируется встретиться снова в Каире на следующей неделе, чтобы "finally conclude this process".

Официальный представитель США: Процесс переговоров остается сложным

Официальный представитель признал, что процесс переговоров крайне сложен и запутан. Согласованная сделка включает в себя аспекты, которые считаются "неприятными", как он объяснил, подразумевая освобождение "большого числа" палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на полное освобождение заложников. Хотя соглашение "несовершенно", оно соответствует принципам, изложенным президентом США Байденом, и имеет полную поддержку Совета Безопасности ООН.

Байден предложил трехфазный план для прекращения конфликта в Газе в мае. Во время первой фазы должен наступить шестинедельный перемирие, в ходе которого будет освобождена определенная группа заложников. Взамен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. Затем их военные операции должны прекратиться навсегда, после чего будут освобождены оставшиеся заложники и начнется реконструкция Газы, сильно пострадавшей в результате конфликта.

ХАМАС, а также другие террористы из Газы начали нападения на южный Израиль 7 октября 2023 года, что привело к более чем 1200 жертв и захвату еще 250 заложников. Это событие спровоцировало конфликт. Согласно данным, контролируемым ХАМАСом, более 40 000 человек погибли в Газе с тех пор. Это число не различает гражданских лиц и боевых и не может быть подтверждено.

Усиливающееся напряжение в регионе также затронуло палестинские территории, где остро необходим прекращение огня. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность ухудшающейся ситуацией в Газе, где недавно был зарегистрирован первый случай полиомиелита, что еще больше осложняет проблемы региона.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Атомный павильон входит в состав Московского многоцелевого оздоровительного и выставочного...
Политика

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой. Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Министр финансов реализует бюджетные ограничения: Согласно сообщениям, Кристиан Линднерcommunicated...
Политика

Немецкая администрация, похоже, не желает оказывать Украине дополнительную финансовую помощь.

Федеральное правительство, как сообщается в секретных документах, якобы планирует прекратить эскалацию выплат помощи Украине.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Власти навещают резиденцию Виктории Ли
Политика

Полицейские видеозаписи показывают смертельное применение силы против женщины в Нью-Джерси, которая в беде, ее родственники вызвали службу скорой помощи, сообщив о чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

В пятницу появились записи с камер_body, тела офицеров полиции, на которых запечатлено смертельное столкновение с Викторой Ли, 25-летней женщиной, столкнувшейся с проблемой психического здоровья, из-за чего ее брат позвонил в 911, произошедшее в Форт Ли, Нью-Джерси, совсем недавно.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выделенные средства для Украины в этом году составляют примерно восемь миллиардов евро в...
Политика

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине

Берлин задерживает выделение дополнительных средств на помощь Украине Германское правительство не выделяет дополнительную финансовую помощь Украине, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Текущие бюджетные планы не имеют достаточных средств для этого, и дополнительные запросы от Министерства обороны не утверждаются из-за мер экономии со стороны Канцелярии и Министерства финансов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Атомный павильон входит в состав Московского многоцелевого оздоровительного и выставочного...
Политика

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой.

Семь уровней демонстрируют увлечение России ядерной энергетикой. Московский гигантский развлекательный и торговый центр ВДНХ представляет свежий аттракцион: Росатом представляет всеобъемлющую выставку достижений в области ядерной энергии, от добычи урана в Восточной Германии до атомных бомб, ледоколов и электростанций. Открытие было тепло воспринято премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Колоссальная стеклянная конструкция, помеченная

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Министр финансов реализует бюджетные ограничения: Согласно сообщениям, Кристиан Линднерcommunicated...
Политика

Немецкая администрация, похоже, не желает оказывать Украине дополнительную финансовую помощь.

Федеральное правительство, как сообщается в секретных документах, якобы планирует прекратить эскалацию выплат помощи Украине.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.
Общество

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер.

Кора критикует Ральфа Шумахера, называя его не исключением и подвергая сомнению его моральный характер. Конечно, Корра Шумахер не была довольна методом Раффаэля Шумахера, которым он прояснил свою сексуальность. Она взорвалась в Instagram, обвиняя бывшего мужа в нарушении своей частной жизни, опубликовав частный чат в WhatsApp в качестве доказательства своих утверждений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.
Федеральные земли Германии

В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

На отрезке значимого направления север-югчное протяжении трех недель сохраняются существенные неполадки в сообщениях поездов из-за строительной деятельности. Проблемы с альтернативными вариантами транспорта для путешественников уже возникли, а также в настоящее время решается еще одна проблема.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно