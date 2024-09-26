Ливан подтверждает 92 погибших, Израиль начинает агрессивную атаку с интенсивностью.

В последних израильских агрессиях в Ливане, по данным официальных источников, погибли не менее 92 человек. Кроме того, более 150 человек получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения. Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил предложение о прекращении огня.

Израильские авиаудары по целям в Ливане в один из четвергов привели к гибели не менее 92 человек и ранениям 153 человек, как сообщило Министерство здравоохранения Ливана. В южном Ливане, в городах и деревнях, погибли 40 человек, еще 48 - в восточных регионах и 4 - в центральной части страны.

Военные Израиля предприняли наиболее интенсивные атаки против шиитской организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном, в Ливане с начала конфликта в Газе в октябре прошлого года. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил призыв США, Франции, Германии и других стран о 21-дневном перемирии с "Хезболлой". Вместо этого его офис приказал военным продолжать атаки "в полную силу".

Спикер Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что призыв был согласован с Израилем перед его публикацией. Газета "Хаарец" сообщила, что Нетаньяху и его ближайший помощник, министр стратегических дел Рон Дермер, регулярно обновлялись о ходе предложения в среду и четверг и давали на него согласие.

Однако после критики некоторых из своих министров Нетаньяху пересмотрел свою позицию и также отклонил призыв, согласно "Хаарец". Трое израильских министров открыто выступили против предложения о 21-дневном перемирии. Радикальный правый министр финансов Биньямин Смолович сказал в X: "Кампания на севере должна закончиться одним результатом: уничтожением "Хезболлы" и демонтажем его способности угрожать жителям севера".

Радикальный правый министр безопасности Итамар Бен-Гвир угрожал бойкотировать деятельность кабинета, если правительство согласится на временное перемирие. Он также угрожал уйти в отставку в случае постоянного перемирия. Министр иностранных дел Израиль Катц также выступил против прекращения боевых действий против "Хезболлы". "На севере не будет перемирия", - написал он в X. "Мы продолжим борьбу против террористической организации "Хезболла" всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома".

В ответ "Хезболла" провела массированные атаки против целей на севере Израиля. Город Цфат был обстрелян 80 ракетами, согласно данным организации. "Хезболла" также заявила, что атаковала военные объекты вблизи северного израильского города Хайфа.

Следующие абзацы применяются только к предложениям и ответам относительно возможного прекращения огня между Израилем и "Хезболлой". Несмотря на призывы международных организаций к 21-дневному перемирию, премьер-министр Нетаньяху отклонил предложение и сохранил военную кампанию Израиля против "Хезболлы".

В соответствии с этой позицией некоторые израильские министры, такие как министр финансов Биньямин Смолович, выразили желание, чтобы кампания в Ливане закончилась уничтожением "Хезболлы" и демонтажом угрозы против северного Израиля.

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