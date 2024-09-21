Ливан начал масштабные бомбардировки Израиля

В четверг Израильские военные нанесли удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В ответ, как сообщают израильские новостные агентства, «Хезболла», проиранская милиция, ведет ответные действия. Сообщается, что в северный Израиль было запущено более ста ракет, по данным армии. В северных районах Израиля звучали грекоязычные сирены оповещения. Израильские СМИ сообщают о возгораниях, вызванных этими ударами, но пока нет сообщений о жертвах.

«Хезболла», радикальная группировка, оспаривающая существование Израиля, заявляет о нескольких атаках, согласно их заявлениям. Они даже заявляют, что запустили «залпы ракет «Катюша» в сторону Израиля в некоторых случаях. Жителям различных точек на севере Израиля рекомендуется оставаться вблизи укрытий. Армия Израиля обстреляла около ста площадок для запуска ракет, принадлежащих проиранской милиции «Хезболла», в соседней стране в четверг.

С начала конфликта в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль почти ежедневно происходят столкновения между израильской армией и «Хезболлой» в районе израильско-ливанской границы. «Хезболла» утверждает, что их действия мотивированы солидарностью с ХАМАС.

В Ливане погибло около 600 человек, большинство из них члены «Хезболлы». В Израиле, по данным армии, погибли 52 человека, в том числе 26 гражданских. Проиранская милиция «Хезболла» обвиняет Израиль в недавних взрывах в их электронных коммуникационных устройствах.

Конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и «Хезболлой» привел к значительному обострению ситуации, с ответными действиями «Хезболлы» после израильских ударов в Ливане. Кроме того, «Хезболла» неоднократно заявляла о своих атаках на Израиль, подчеркивая напряженную ситуацию вдоль израильско-ливанской границы.

Читайте также: