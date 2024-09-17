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Люди продолжают испытывать длительные проблемы со здоровьем после заражения COVID-19.

 and  Melissa Williams
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После собрания на Круглом столе Министерства здравоохранения ФРГ Врач-социал-демократ Карл...
После собрания на Круглом столе Министерства здравоохранения ФРГ Врач-социал-демократ Карл Лаутербах поделился мыслями о так называемом "длинном Covid".

Люди продолжают испытывать длительные проблемы со здоровьем после заражения COVID-19.

Несмотря на завершение пандемии COVID-19 в том виде, в котором мы ее знали, федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сообщает, что многие люди по-прежнему сталкиваются с синдромом "длительное COVID-19". Во время встречи в Берлине с экспертами и пострадавшими он сказал, что число людей, страдающих синдромом "длительное COVID-19", растет.

"Мы ожидаем, что миллионы людей заболеют COVID-19 этой зимой", - сказал Лаутербах. Некоторые из них также могут развить синдром ME/CFS или "длительное COVID-19". Хотя риск снижен для тех, кто вакцинирован или ранее перенес вирус, это все еще является проблемой.

"Длительное COVID-19" включает в себя симптомы, которые длятся дольше четырех недель или появляются снова. "Пост-COVID" относится к состоянию более чем через 12 недель после заражения. Эти симптомы могут быть изнурительными, появляться независимо или вместе. К общим симптомам относятся крайняя, длительная усталость и fatigue, известная как fatigue. Другие симптомы включают проблемы с дыханием и легкими, головные боли, трудности с концентрацией и проблемы с памятью.

Следующие статистические данные указывают на возможное увеличение случаев "длительного COVID-19" этой зимой. Несмотря на то, что вакцинация и предыдущие инфекции снижают риск, некоторые люди все еще могут развить "длительное COVID-19" или синдром ME/CFS.

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