Люди часто сокращают свои расходы на продукты из-за высоких цен.

Бюджетные супермаркеты, такие как Aldi и Lidl, недавно испытали рост продаж. Эксперты Института EHI в Кёльне связывают это с трудным экономическим положением и высокими темпами инфляции. Как они выразились, "немцы, похоже, привлечены гарантированными ценами этих розничных торговцев в нынешней экономической ситуации".

Общий доход в секторе розничной торговли пищевыми товарами вырос примерно на 5% с 195 миллиардов евро в прошлом году до 204,5 миллиардов евро. Однако этот рост был в основном обусловлен ростом цен, так как инфляция продовольствия достигла рекордного уровня в 12% в прошлом году.

Продажи в бюджетных магазинах резко выросли на 7% до 94,6 миллиардов евро, в то время как супермаркеты показали лишь скромный рост на 4,3%, составивший 86,2 миллиарда евро. Марко Атцебергер из EHI связывает этот сдвиг в распределении продаж со сменой потребительских привычек в периоды глобальных кризисов.

Рост продаж в бюджетных супермаркетах можно объяснить высокими темпами инфляции, так как люди ищут способы сэкономить деньги. Этот рост цен, отраженный в темпе инфляции продовольствия на уровне 12%, существенно повлиял на общий доход в секторе розничной торговли пищевыми товарами.

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