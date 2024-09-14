Литва рассматривает развертывание немецкой боевой бригады как помощь, по словам Вигольда в 10:03.

09:28 Ким обещает укрепить отношения с МосквойЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил намерение укрепить связи с Россией, как сообщает государственное СМИ. После переговоров Кима и главы Совета безопасности России Сергея Шойгу в Северной Корее государственные СМИ сообщили о значительном обсуждении "укрепления стратегического диалога между двумя странами и укрепления сотрудничества для обеспечения их общих интересов безопасности, а также региональных и международных вопросов". Однако Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставке России оружия и ракет для конфликта на Украине. Пхеньян назвал эти обвинения "бредовыми".

08:59 Стармер и Байден обсудят использование Украиной дальнобойного западного оружияПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден планируют обсудить, следует ли разрешить Украине использовать дальнобойное западное оружие против российских целей. Ранее они отложили решение по этому вопросу, но теперь обсудят его на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, вместе с более широкой группой лиц, заявил Сунак. Согласно сообщениям британских СМИ, Байден, из-за опасений ядерного противостояния, готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией, но не американские ракеты.

08:23 Зеленский о плане Трампа: "Обещания предвыборной кампании"Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может завершить конфликт на Украине за один день, но так и не представил стратегию. Во время интервью CNN президента Украины Владимира Зеленского спросили об этом заявлении. Зеленский ответил: "Я не могу понять это сегодня, потому что я не информирован о деталях и что это значит". Зеленский сказал, что, по его мнению, в США идет предвыборная кампания. "И предвыборные обещания - это предвыборные обещания", - добавил он. "Иногда они не совсем реалистичны". Однако Зеленский также упомянул, что два месяца назад разговаривал с Трампом, и тот обещал поддержать Украину.

07:27 ИСИ: России нужны дополнительные войска в Курске, чтобы одолеть украинцевРоссия продолжает контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСИ) не ожидает масштабной операции по вытеснению украинцев из Курска. ИСИ, базирующийся в Вашингтоне, отмечает, что российские власти в основном полагаются на плохо обученных и плохо оснащенных призывников, а также небольшие части регулярных вооруженных сил России и других сил безопасности на границе. В своей оценке think tank считает, "контрнаступление России для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует больше личного состава и ресурсов, чем уже сосредоточено в этом районе - особенно если большинство уже развернутых подразделений缺乏 боевой опыт".

06:49 Украина подвергается постоянным атакам дронов

По данным украинской армии, Россия запускает Shahed-дроны против Украины всю ночь. Российская армия развернула несколько групп дронов, сообщило украинское Воздушные силы. Сирены воздушной тревоги сработали почти во всех регионах страны, в том числе в Одесской области. Морская пехота сообщила, что сбила девять дронов там. В городе Одессе произошли взрывы, но пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюценрих поддерживает международную инициативу мираЛидер фракции СДПГ Рольф Мюценрих выступает за создание международной группы контактов для запуска мирной инициативы в конфликте на Украине. "По моему мнению, сейчас идеальное время для западных союзников, чтобы инициировать группу контактов для запуска мирного процесса", - сказал он газете "Рейнская почта". "Канцлер ФРГ и президент Украины Владимир Зеленский согласны, что сейчас подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам, и Россия также должна быть включена в последующую мирную конференцию". Когда его спросили о потенциальных членах такой группы контактов, Мюценрих упомянул страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия, которые могли бы взять на себя ответственность. "В этих странах растет убеждение, что российская война может стать бременем. Поэтому работа группы контактов 'могла бы быть многообещающей', и она могла бы сыграть важную роль посредника".

05:41 ЕС рассматривает новую стратегию продления санкцийДипломаты ЕС сообщают, что комиссия рассматривает три варианта того, как в будущем могут быть продлены санкции против России. Соответствующие сценарии были представлены европейским дипломатам в пятницу, сообщили несколько инсайдеров. Инициатором этого является замороженные активы Центрального банка России, которые играют ключевую роль в предоставлении мегакредита от стран G7 Украине в размере 50 миллиардов долларов. Эти активы были заморожены с момента российского нападения на Украину.

03:40 Кличко: обломки дронов попали на здание в КиевеМэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали на городское здание в украинской столице. Обломки упали на муниципальное здание в северном киевском районе Оbolon ранним утром. Кличко написал, что спасательные службы направляются на место происшествия. Ранее мэр сообщал, что в столице работают подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын планирует расширить сотрудничество с ШойгуЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал более тесное сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Как сообщает государственное новостное агентство KCNA, двое мужчин провели интенсивный обмен мнениями во время визита Шойгу в Пхеньян и пришли к удовлетворительному соглашению по вопросам более тесного "сотрудничества для обеспечения взаимных интересов безопасности". Шойгу, который до мая был министром обороны России, инициировал более тесные отношения между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

11:36 Зеленский поделится "стратегией победы" с Байденом в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский запланировал встречу в сентябре с президентом США Джо Байденом. "Я обрисую нашу стратегию достижения победы", - заявил Зеленский во время выступления в Киеве. Этот план предусматривает скоординированный процесс принятия решений для обеспечения Украины достаточными силами, чтобы направить конфликт к миру. "Такие конфликты могут быть справедливо завершены либо силой, вытесняя оккупационную армию, либо дипломатическим путем", - пояснил Зеленский. Этот шаг направлен на обеспечение подлинной независимости Украины. Однако Киев рассчитывает на поддержку США для твердой позиции.

23:27 Российские войска переключают внимание на южное наступлениеИнтенсивные столкновения продолжаются на востоке Украины, сообщает военное командование Украины. Генеральный штаб в Киеве сообщил о 115 стычках в вечернем обзоре ситуации. "Самые интенсивные бои сегодня велись в районе Курахового, кроме того, противник был активен в направлениях Лиман и Покровск", - говорится в сообщении. Кураховское - небольшой городок, расположенный к югу от Покровска. Долгое время Покровск воспринимался как основная цель атаки российских войск. Однако в последнее время россиянам удалось добиться лишь ограниченных территориальных успехов в этом районе. Вместо этого они расширили фронт наступления на юг, стремясь захватить горнодобывающий город Хирнык возле Курахового.

21:58 Зеленский: Прогресс в Курской области приносит облегчениеПо словам президента Владимира Зеленского, продвижение Украины в российской области Курск приносит положительные результаты. В Черкасской области противник отбит, а в Донецке прекратилось наступление России, утверждает Зеленский. Россия пока не добилась существенных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Ранее существовали сомнения в мобилизации более крупных формирований российских войск из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула 10 из 100 занятых деревень.

20:30 "Запад боится" - критика Зеленского подхода союзниковПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в проявлении "боязни" в вопросе оказания помощи Украине в сбивании российских ракет. "Если союзники коллективно сбивают ракеты и дроны в регионах Ближнего Востока, почему нет подобного решения о сбивании российских ракет и иранских Shahed-дронов в небе над Украиной?" - вопрошал Зеленский во время киевской конференции. "Они боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". И эта нерешительность происходит даже тогда, когда ракеты и дроны непосредственно угрожают территориям наших соседей", - сетовал украинский лидер. Этот ЗАПАД "стыд для демократического мира".

20:18 Россия запустила более 8000 иранских дроновПо данным киевского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет официальных заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила правительство Ирана в поставках самоубийственных дронов России осенью 2022 года.

19:11 США отказываются раскрывать решение о поставках дальнобойного оружия УкраинеВ Вашингтоне запланирована встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Мир с нетерпением ждет любых заявлений о разрешении на использование дальнобойного оружия для Украины. Источники британской "Гардиан" сообщают, что Киеву дано разрешение на проведение атак с помощью ракет "Громовая тень". Однако ни одна из сторон не ожидает объявления подробностей по этому вопросу в ходе сегодняшней встречи. "Я не ожидаю сегодняшнего объявления о использовании дальнобойного оружия внутри России - уж точно не от США", - говорит Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности. Он лишь упоминает, что ведутся дискуссии с Великобританией, Францией и другими союзниками "о типах возможностей, которые будут предоставлены Украине". Он также уклоняется от четкого ответа, когда его спрашивают, планирует ли правительство США сделать какие-либо объявления. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы, возможно, скажем в определенный момент".

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Несмотря на обвинения Украины, Пхеньян решительно отрицает поставку оружия и ракет России для конфликта в Украине. (ссылка на "Атаку на Украину")

Несмотря на продолжающийся конфликт и обвинения, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу согласились укрепить сотрудничество для защиты общих интересов безопасности. (ссылка на "Атаку на Украину")

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