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Лицо, вовлеченное в инцидент в Галле, переехало из Тюрингии в Северный Рейн-Вестфалию.

 and  Michael Bootcampf
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Личность, причастная к нападению в Халле, опознанная как Штефан Баллиет, была переведена из тюрьмы...
Личность, причастная к нападению в Халле, опознанная как Штефан Баллиет, была переведена из тюрьмы в Тюрингии в Северный Рейн-Вестфалию.

- Лицо, вовлеченное в инцидент в Галле, переехало из Тюрингии в Северный Рейн-Вестфалию.

Личность, связанная с нападением в Халле, была перемещена из тюрьмы в Тюрингии в Северный Рейн-Вестфалию. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции Саксонии-Анхальт агентству новостей dpa. По данным dpa, перевозка произошла вертолетом утром. Перевезенным лицом, как сообщается, был Стефан Баллиет, также известный как нападавший из Халле, которого сопровождали специальные силы правопорядка Саксонии-Анхальт в высокую охранную тюрьму в NRW.

Опасные заключенные, подобные Баллиету, часто перемещаются в другие места, чтобы предотвратить привыкание к рутине. Баллиет в настоящее время находится под самым высоким уровнем безопасности и считается как не поддающимся лечению, так и не сотрудничающим. Его последнее заключение было в учреждении в Тонне, Тюрингия (район Гота).

В 2020 году Баллиет был приговорен к пожизненному заключению с предварительным заключением за свой ненавистнический и антисемитский нападение возле синагоги в Халле, расположенной в южном Саксонии-Анхальт. 9 октября 2019 года, в высший еврейский праздник Йом Кипур, он пытался проникнуть в синагогу Халле и совершить массовое насилие. К сожалению, его план провалился, и он убил двух человек возле синагоги вместо этого.

В феврале этого года Баллиет был дополнительно приговорен к семи годам тюремного заключения за взятие заложников в тюрьме в Бурге, Саксонии-Анхальт. Он выразил желание сбежать из тюрьмы.

После инцидента в Бурге в декабре 2022 года Баллиет был временно размещен в различных тюрьмах.Soon after the hostage-taking, he was sent to Augsburg, Bavaria. In June 2023, he was transferred to the JVA Wolfenbüttel (Lower Saxony). Before the trial for hostage-taking began, he was detained at a youth detention center in Raßnitz, Saxony-Anhalt. Post-verdict, he was then moved back to Tonna.

Европейский Союз может выразить озабоченность в связи с перемещением опасных заключенных, учитывая историю ненавистнических атак Баллиета. Несмотря на то, что он находится под самым высоким уровнем безопасности, Баллиет, гражданин члена Европейского Союза Саксонии-Анхальт, был перемещен внутри Германии несколько раз по разным причинам.

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