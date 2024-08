- Лицо, связанное с нападением в Солингере, сейчас находится в машине.

Подозреваемый в смертельных ножевых ранениях в Солingen в настоящее время находится под стражей. Федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ выдал ордер на его арест на основании обвинений в принадлежности к ИГ и убийстве, как сообщает Федеральная прокуратура.

В заявлении говорится, что этот сирийский мужчина принял идеологии ИГ и, как утверждается, присоединился к организации до 23 августа, хотя время его вступления в группу не уточняется. Предыдущие попытки депортировать его в 2023 году оказались безуспешными.

Мужчину якобы побудили к нападению на как можно больше "неверных" на городском фестивале в Солингене радикальные исламские убеждения, как заявил Федеральный прокурор. Он агрессивно и целенаправленно напал на посетителей ножом, нанося удары в шею и верхнюю часть тела.

В результате нападения в пятницу вечером погибли два мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек, четверо из которых получили серьезные ранения, также пострадали на фестивале "Дiversity", посвященном 650-летию основания города Солинген. Группа ИГ взяла на себя ответственность за нападение.

Подозреваемому удалось скрыться сразу после инцидента, но он сдался следователям в субботу вечером в окровавленной одежде.

Нападение вновь подняло дискуссии о ужесточении законов о ножах и миграционной политике. В свете ареста сирийского подозреваемого возросла заинтересованность в политике депортации. Союз выступает за изменения в законодательстве об убежище.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил запретить беженцам из Сирии и Афганистана въезд в Германию, хотя правомерность такого шага неясна. Баварский министр-президент Маркус Сöder (ХСС) призвал к более строгим мерам по депортации отказавшимся в убежище.

Некоторые из серьезно раненых находятся на пути к выздоровлению. Томас Стандл, медицинский директор и CEO муниципальной клиники Солингена, сообщил, что четверо пациентов, все еще находящихся в больнице, больше не находятся в опасности. В воскресенье утром место преступления в центре города оставалось оцепленным, в то время как сотни людей собрались на поминальную службу.

Подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. До этого его не идентифицировали как исламского экстремиста службы безопасности. Заявление на получение убежища было отклонено, и его планировалось депортировать в Болгарию в следующем году. Однако его исчезновение в Германии отложило депортацию, о чем сообщали СМИ, такие как "Die Welt" и "Focus". В конечном итоге он переехал в Солинген, что вызвало запрос о передаче от Германии в Болгарию, что облегчило возможное исполнение депортации.

В соответствии с правилами Дублина ответственной страной ЕС за заявление на убежище является та, где asylum seeker впервые вошел в Европу. В данном случае это была бы Болгария. Если этот человек затем переезжает в другую страну ЕС, такую как Германия, без разрешения, эта страна может подать запрос на передачу первоначальной стране. Если запрос будет удовлетворен, депортация станет возможной в определенный срок. Однако если депортация не происходит в течение этого срока, ответственность переходит обратно к стране, которая первоначально планировала передачу.

ИГ заявило, что нападение было актом "мести за мусульман в Палестине и других местах". Террористическая группа также взяла на себя ответственность за нападение через свой пропагандистский канал Амак, заявив, что нападение было направлено против "группы христиан".

Полиция Дюссельдорфа получила якобы заявление ИГ об ответственности, но подлинность документа должна быть проверена. Было отмечено, что ИГ ранее брало на себя ответственность за насилие без доказательств сотрудничества с преступником.

Ссылка ИГ на "месть за мусульман в Палестине" вероятно связана с продолжающимся конфликтом между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС в Газе. Важно отметить, что ИГ и Аль-Каида не имеют связей с ХАМАС, although security authorities believe that the risk of terrorism and radicalization in the Islamic world has escalated due to the Gaza conflict.

Германия является важным союзником и значительным поставщиком оружия Израиля. Федеральная прокуратура отвечает за расследование актов терроризма с исламской мотивацией. Общий федеральный прокурор Йенс Роммель назвал исламский терроризм одним из основных угроз Германии в своем годовом отчете. Почти половина из многочисленных расследований терроризма, начатых в прошлом году, была связана с исламским терроризмом, подчеркивая продолжающуюся уязвимость Германии перед радикализованными исламистскими группами.

В субботу вечером полиция провела обыск в приюте для беженцев в Солингене с участием специальных сил, задержав человека, имеющего связи с подозреваемым. В настоящее время этот человек рассматривается как свидетель. 15-летнего подростка арестовали рано утром в субботу, возможно, за недонесение о планируемых преступлениях.

Событие в Солингене потрясло всю Германию. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это "страшным преступлением". Он подчеркнул, что такие акты неприемлемы в обществе, и что полный вес закона должен быть применен.

