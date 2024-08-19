Лицо, осужденное на 11 лет тюрьмы после того, как она воспользовалась своим правом на смертельное нападение на мужчину из-за его участия в сексуальной эксплуатации.

Христюл Кизер, который недавно признался в убийстве по неосторожности в этом деле, также будет отбывать пять лет на испытательном сроке, как заявил окружной прокурор Кенозы Микель Грейвли на CNN. 11-летний срок будет сокращен на 570 дней из-за времени, проведенного Кизером в тюрьме в ожидании суда, сказал Грейвли.

Кизер, якобы, убил Рэндалла Волара, 34 лет, в его доме в Кенозе, Висконсин, в 2018 году. По словам прокуроров окружного суда Кенозы, Кизер застрелил Волара в голову, поджег его дом и угнал его BMW.

АП Новости сообщили, что Кизер первоначально обвинялся в нескольких преступлениях, в том числе в преднамеренном убийстве первой степени, поджоге, угоне автомобиля и незаконном владении огнестрельным оружием.

Кизер, которая является афроамериканкой, заявила, что она подвергалась эксплуатации со стороны Волара, который был белым, с 16 лет.

В 2022 году Верховный суд Висконсина постановил, что закон штата, освобождающий жертв торговли от уголовной ответственности за преступления, совершенные в результате торговли, может применяться к преднамеренному убийству первой степени.

Суд сказал, что команде юристов Кизер будет предоставлена возможность представить доказательства на суде, что преступления, в которых она обвинялась, были напрямую связаны с насилием, которое она испытала. Как заявил Чикагский фонд по освобождению под залог, это решение позволило Кизеру утверждать, что убийство было оправданным, но она должна была представить доказательства, подтверждающие связь между ее решением убить Волара и торговлей, прежде чем воспользоваться иммунитетом.

Кизер утверждала, что смерть Волара была результатом самообороны, заявил фонд, но она признала вину в менее тяжком преступлении - убийстве по неосторожности в мае этого года, согласно документам суда.

В возрасте 17 лет Кизер взяла пистолет в свою сумку и поехала из Милуоки в дом Волара в Кенозе, сказав своему парню, что собирается застрелить его, потому что устала от его прикосновений, как сообщили АП Новости, ссылаясь на документы суда.

CNN связались с юридической командой Кизер для комментариев.

Юридическая команда Кизер утверждала, что убийство было оправданным из-за торговли, как заявил Чикагский фонд по освобождению под залог. Несмотря на это утверждение, Кизер признала вину в убийстве по неосторожности, показав таким образом сожаление перед нами, обществом, за трагический инцидент.

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