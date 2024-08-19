Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Лицо, осужденное на 11 лет тюрьмы после того, как она воспользовалась своим правом на смертельное нападение на мужчину из-за его участия в сексуальной эксплуатации.

Женщина из Милуоки, оправдывавшая свои действия обоснованностью из-за участия мужчины в торговле людьми, получила приговор в понедельник

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Христиан Кизер запечатлён во время заседания в здании окружного суда Кеносхи 15 ноября 2019 года.
Христиан Кизер запечатлён во время заседания в здании окружного суда Кеносхи 15 ноября 2019 года.

Лицо, осужденное на 11 лет тюрьмы после того, как она воспользовалась своим правом на смертельное нападение на мужчину из-за его участия в сексуальной эксплуатации.

Христюл Кизер, который недавно признался в убийстве по неосторожности в этом деле, также будет отбывать пять лет на испытательном сроке, как заявил окружной прокурор Кенозы Микель Грейвли на CNN. 11-летний срок будет сокращен на 570 дней из-за времени, проведенного Кизером в тюрьме в ожидании суда, сказал Грейвли.

Кизер, якобы, убил Рэндалла Волара, 34 лет, в его доме в Кенозе, Висконсин, в 2018 году. По словам прокуроров окружного суда Кенозы, Кизер застрелил Волара в голову, поджег его дом и угнал его BMW.

АП Новости сообщили, что Кизер первоначально обвинялся в нескольких преступлениях, в том числе в преднамеренном убийстве первой степени, поджоге, угоне автомобиля и незаконном владении огнестрельным оружием.

Кизер, которая является афроамериканкой, заявила, что она подвергалась эксплуатации со стороны Волара, который был белым, с 16 лет.

В 2022 году Верховный суд Висконсина постановил, что закон штата, освобождающий жертв торговли от уголовной ответственности за преступления, совершенные в результате торговли, может применяться к преднамеренному убийству первой степени.

Суд сказал, что команде юристов Кизер будет предоставлена возможность представить доказательства на суде, что преступления, в которых она обвинялась, были напрямую связаны с насилием, которое она испытала. Как заявил Чикагский фонд по освобождению под залог, это решение позволило Кизеру утверждать, что убийство было оправданным, но она должна была представить доказательства, подтверждающие связь между ее решением убить Волара и торговлей, прежде чем воспользоваться иммунитетом.

Кизер утверждала, что смерть Волара была результатом самообороны, заявил фонд, но она признала вину в менее тяжком преступлении - убийстве по неосторожности в мае этого года, согласно документам суда.

В возрасте 17 лет Кизер взяла пистолет в свою сумку и поехала из Милуоки в дом Волара в Кенозе, сказав своему парню, что собирается застрелить его, потому что устала от его прикосновений, как сообщили АП Новости, ссылаясь на документы суда.

CNN связались с юридической командой Кизер для комментариев.

Юридическая команда Кизер утверждала, что убийство было оправданным из-за торговли, как заявил Чикагский фонд по освобождению под залог. Несмотря на это утверждение, Кизер признала вину в убийстве по неосторожности, показав таким образом сожаление перед нами, обществом, за трагический инцидент.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После интенсивных дискуссий Израиль соглашается на предложение перемирия в секторе Газа.
Политика

Израиль согласился на перемирие в Газе

Израиль согласился на перемирие в Газе После многочисленных попыток США, Египет и Катар предложили перемирие в Газе, которое Израиль признал. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который отметил прогресс по ключевым вопросам после длительной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Блинкен не уточнил, учитывает ли предложение озабоченности

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль соглашается на прекращение огня
Политика

Израиль соглашается на прекращение огня

Возможное достижение перемирия в Газе и освобождение заложников обсуждаются? Госсекретарь США Энтони Блинкен делится положительными prvním от беседы с премьер-министром Израиля

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трамп демонстрирует свою стойкость после нападения на него перед съездом Республиканской партии.
Политика

Власти готовы начать процесс вынесения приговора в суде Трампа.

Власти готовы начать процесс вынесения приговора в суде Трампа. В судебном разбирательстве, касающемся скандала с выплатой, в котором замешан бывший президент США Дональд Трамп, суд согласился доверить судье Хуану Мерчану решение о возможной отсрочке вынесения приговора. Как следует из письма, направленного в суд от имени окружной прокуратуры Манхэттена, они согласились

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно