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ПолитикаНовостиОбразование и профессиональная подготовка

Лица с менее высоким образованием имеют более высокие карьерные возможности в Германии.

 and  Yaroslav Smith
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Люди с более низкой квалификацией имеют более высокую вероятность найти работу в Германии.
Люди с более низкой квалификацией имеют более высокую вероятность найти работу в Германии.

Лица с менее высоким образованием имеют более высокие карьерные возможности в Германии.

Менее образованные individuals в Германии имеют лучшие шансы на трудоустройство по сравнению с другими индустриализованными странами. По данным Федерального статистического управления, в прошлом году около 66% из них были трудоустроены, что выше среднего показателя ОЭСР в 60%. Большинство из этих individuals относятся к категориям без профессиональных или академических квалификаций или с сертификатом об окончании средней или профессиональной школы без дальнейшего образования.

Даже с умеренным уровнем образования, включая профессиональную подготовку и хотя бы сертификат об окончании средней школы, показатель занятости в Германии составляет 83%, превышая средний показатель ОЭСР в 77%. Высококвалифицированные individuals с сертификатом мастера или университетским дипломом также имеют показатель занятости 89%, что выше среднего показателя ОЭСР в 87%.

Сравнивая разные штаты, individuals с меньшим формальным образованием чаще трудоустроены в Баварии (74%) и Баден-Вюртемберге (72%) по сравнению с Саксонией-Анхальт, Берлином и Саксонией, где только 58% из них трудоустроены.

Несмотря на меньшее формальное образование и обучение, эти individuals в Германии все еще более склонны к трудоустройству в некоторых регионах, таких как Бавария и Баден-Вюртемберг. Однако значение образования и обучения очевидно в других секторах, так как более высококвалифицированные individuals с профессиональной подготовкой или университетским дипломом имеют более высокий показатель занятости 89%, превышающий средний показатель ОЭСР.

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