Лица, подозреваемые в Солингене, могут быть выдворены из страны.

Подозреваемый в совершении ножевого нападения в Соллингене, якобы, должен был быть депортирован в Болгарию, как сообщает RTL/ntv. Его прошение об убежище было отклонено годом ранее. Он пропал и появился в Соллингене примерно через шесть месяцев.

По данным немецких властей, у них были планы отправить его обратно в Болгарию, но он пропал из виду на полгода. Когда он reappeared, он был размещен в приюте для беженцев в Соллингене.

Согласно Регламенту Дублина, страна, в которой asylum seeker впервые входит в Европу, несет ответственность за его процедуру убежища. В данном случае это была бы Болгария.

Согласно сообщениям German News Agency (dpa), подозреваемый вошел в ЕС через Болгарию. Однако из-за его исчезновения в Германии его депортация была временно приостановлена, и он был перемещен в Соллинген, согласно сообщениям Welt.

Мужчина в настоящее время находится под следствием по обвинению в убийстве трех человек в результате ножевого нападения в Соллингене в пятницу вечером. Федеральная прокуратура взяла дело в свои руки, исследуя подозреваемого на предмет обвинений в убийстве и возможной связи с террористической группой «Исламское государство» (ИГ).

Несмотря на то, что Регламент Дублина Assigns his asylum procedure to Bulgaria, подозреваемый был найден в приюте для беженцев в Соллингене. В связи с его предполагаемой причастностью к ножевому нападению и возможной связью с ИГ, расследование в отношении «другого» человека ведет Федеральная прокуратура.

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