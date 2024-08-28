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Лица афганского происхождения практикуют экстремальные формы ислама в Германии

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 and  Melissa Williams
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Лица афганского происхождения практикуют экстремальные формы ислама в Германии

RTL расследования обнаружили, что некоторые individuals из афганской исламской общины обосновались в немецких городах. Эти individuals демонстрируют свои радикальные убеждения в TikTok, вызывая озабоченность у Федерального союза полиции, который предупреждает о возможной потере контроля.

На TikTok эти individuals заявляют о себе как "Король Мюнхена" или "Завоеватель Европы". Часто их можно увидеть в афганской военной форме, камуфляже или традиционной афганско-пуштунской одежде в немецких парках и городских центрах, выглядящими агрессивно и готовыми к бою. Они носят с собой холодное оружие, такое как ножи и мачете, окруженные другими молодыми людьми, разделяющими их взгляды. Их появление, похоже, является попыткой утвердить власть. Видео с талибскими лозунгами и текстами песен джихада сопровождают эти клипы, указывая на строгое исламское мировоззрение.

Журналисты RTL нашли множество таких видео и аккаунтов на платформах TikTok и Telegram. Эти видео публикуются из парков, городских центров или домов для беженцев. Женщины редко появляются в видео, и немецкие службы безопасности, похоже, не знают о деятельности этих мужчин, по крайней мере, в цифровом пространстве. Угрозы, такие как "отрубание голов", остаются доступными на TikTok недели после начала расследования, а также угрозы атаковать "врагов ислама" взрывчатыми веществами.

Принятие ценностей Талибана

Кто эти молодые люди и откуда они? Молодые афганские пользователи TikTok быстро отвечают: журналисты RTL находят афганских пользователей TikTok в Мюнхене. В интервью несколько мужчин говорят, что уехали из-за экономических причин. Они считают Талибан "лучшим правительством" и утверждают, что Афганистан "сейчас безопаснее, чем раньше". Их цель - "принести ислам в Германию и Европу". Они заявляют, что шариатский закон сделает все "хорошим".

По словам эксперта по экстремизму Ахмада Мансура, подобные случаи не редкость. За последние четыре-пять лет прибыло множество мигрантов с системой ценностей, "конфликтующей с фундаментальными ценностями этого общества". Почти все эти мужчины выросли с пониманием ислама, которое "ближе к Талибану", чем к современному, либеральному, открытому или совместимому с Германией версии ислама.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман возлагает ответственность на федерального министра внутренних дел Нанси Фесер. Он считает, что образы в TikTok представляют собой "серьезную проблему с исламизмом и радикальными группами, которые приезжают сюда с намерением терроризировать и игнорировать любые правила". Линнеман считает, что Фезер преуменьшила проблему, указав на ее решение распустить экспертный комитет по политическому исламу.

Потеря контроля

По данным Федерального офиса по миграции и беженцам (BAMF), большинство заявителей на убежище в этом году прибыли из Сирии, Афганистана и Турции. Почти 80% мигрантов приезжают из в основном мусульманских стран, часто без какой-либо школьной или профессиональной подготовки. Эксперт по исламизму и экстремизму Ахмад Мансур считает молодых людей в видео TikTok неинтегрируемыми и серьезной угрозой для общества. "Мы наблюдаем за образом жизни исламизма. Мужчины, которые выражают свою мужскую силу очень токсичным, патриархальным образом", - говорит Мансур.

Председатель Федерального союза полиции Хайко Теггац заявляет о критической ситуации. Он утверждает, что они "потеряли контроль" на границах Германии. Необходимы немедленные усилия для восстановления контроля, так как дальнейшая потеря контроля недопустима,according to Teggatz.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман подчеркивает, что ситуация достигла критической точки, и необходимы срочные действия. В свете растущей угрозы от радикальных исламистов требуется немедленное изменение политики. "Если Солінген не был последней точкой, где все должны были понять, тогда я не знаю, сколько еще мы должны ждать", - заключает Линнеман.

[Вы можете прочитать первую часть расследования RTL Extra здесь.]

В ответ на озабоченность Федерального союза полиции немецкое правительство должно решить вопрос с другими радикальными individuals из афганской исламской общины, которые продвигают радикальные убеждения на платформах социальных сетей, таких как TikTok. Кроме того, необходимо лучше интегрировать этих individuals в немецкое общество, чтобы предотвратить потерю контроля и потенциальную угрозу, которую они представляют.

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