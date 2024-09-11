- Линдер предлагает встречу по иммиграции со Шолцем, Мерцем и Хабэком.

После провала переговоров по миграционной политике между коалицией "Светофор" и Союзом лидер FDP Кристиан Линднер призвал к новым переговорам на высшем уровне. Председатель фракции Союза Фридрих Мерц должен вести переговоры с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые) и самим Линднером, предложил он на платформе X. "Отказ Союза от саммита по беженцам не должен быть последним словом", - заявил Линднер, "Мы решим этот вопрос вместе". Германии нужны контроль и последствия в миграционных вопросах.

Другие политики "Светофора" обвинили Союз в неответственности и отсутствии командной работы из-за провала переговоров, в то время как крупнейшая оппозиционная сила обвинила коалицию в отсутствии желания ограничивать нелегальную иммиграцию. В страстной речи канцлер Шольц резко критиковал лидера ХДС Мерца.

Конфликт, скорее всего, определит сегодняшний дебаты между высшими политиками в ходе бюджетных переговоров в Бундестаге.

Ранее Мерц объявил переговоры по миграции с правительством провальными. Шольц и Мерц не участвовали в двух встречах на прошлой неделе и во вторник. Сторону "Светофора" представляли министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министр юстиции Марко Бушманн (ФDP) и министр иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые), а Союз представлял парламентский бизнес-менеджер Торстен Фри (ХДС).

Шольц раскритиковал Союз за "провинциальную театральную постановку".

Глядя на подход Союза, Шольц сказал на вечернем выступлении на летнем фестивале СДПГ в кругу Зеехайма: "Уход из этого раунда был уже предопределен". И это "принижает ответственных", критиковал канцлер. "Лидерство требует характера, честности и твердости для этой страны. И не такие мелкие фокусы и провинциальная театральная постановка".

Министр иностранных дел Аннелена Баerbock также критиковала Союз. "Ясно, что не все господа, присутствовавшие на переговорах в Министерстве внутренних дел, были заинтересованы в сотрудничестве", - сказала она редакционной сети Германии (RND). Лидер Зеленых Омид Нурипуур назвал это "мыльной оперой" в новостном портале "t-online". "Если они смогут вернуться к серьезности, мы можем продолжить переговоры", - сказал он в "Tagesthemen" ARD.

Союз требует "красный свет на границах".

"Светофор" и Союз возобновили переговоры по миграционной политике, в которых участвовали представители земель, после подозрительного исламистского ножевого нападения в Солingen. После второго раунда Мерц критиковал то, что коалиция не кажется способной на полный отказ на границах Германии - что он ранее сделал условием. "С этим попытка найти общий путь провалилась", - добавил он. Он ждет лидерства от канцлера Шольца.

"Сегодня снова доказывает: федеральное правительство не готово к перелому в миграции", - сказал министр-президент Гессена Борис Рейн (ХДС) агентству ДПА. "Нам нужен настоящий красный свет на немецких границах, потому что нагрузка достигла предела", - потребовал Рейн в "Heute Journal" в ZDF.

Предложение Фэзер

Министр внутренних дел Фэзер предложила модель, которая в будущем ускорит передачу зарегистрированных беженцев в ответственные европейские страны. Министр юстиции Бушманн заявил, что удерживать людей в приграничных районах эффективнее, чем возвращать их через зеленую границу, поскольку они, скорее всего, попытаются снова войти в другом месте. Правительство "Светофора", по словам Фэзер, теперь будет преследовать эти планы без Союза.

Рейн, который в настоящее время также является председателем конференции премьер-министров, возразил: "Предложение позволяет мигрантам сначала войти. Оттуда все становится крайне сложным - обременяя правосудие и федеральную полицию длительной и сложной процедурой с небольшим шансом на успех". Он описал это как "бюрократическое чудовище". Однако министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Бехренс (СДПГ) считает предложение федерального правительства "реалистичным способом снизить число въезжающих и стимулы для дальнейшего путешествия из других стран ЕС в Германию".

Представители СДПГ и Зеленых подняли европейские юридические вопросы о предложении Союза немедленно возвращать тех, кто просит убежища на границе, даже без запрета на въезд.

ФДП призывает вернуться к переговорам

Председатель фракции FDP Кристиан Дюрр заявил во время дискуссии, что они предложили "ввести модель Союза, которая предусматривает простые возвращения, на определенных пограничных пунктах". Тем не менее, Союз покинул переговоры. "ХДС и ХСС должны вернуться к переговорам и совместно реализовать это с нами", - потребовал Дюрр.

Леве (ХДС), президент Союза городов и общин, критиковал то, что переговоры закончились без результата. "Однако мы надеемся, что дверь не закрыта окончательно", - сказал он газетам Funke Mediengruppe.

Конфликт ожидается в Бундестаге

Шольц и Мерц встретятся сегодня на традиционном общем дебате о бюджете на следующий год. Дебаты традиционно открываются лидером оппозиции Мерцем, за ним следует канцлер, а затем другие фракции. Общий дебаты - это традиционный пик недели бюджета в Бундестаге и обычно используется оппозицией, чтобы предъявить счет правительственной политике.

В свете продолжающихся дискуссий о миграции канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) выразил разочарование подходом Союза, назвав его "провинциальной театральной постановкой" и "мелкими фокусами". Кроме того, ситуация в Германии требует твердой позиции в миграционных вопросах, как заявили политики, с министром-президентом Гессена Борисом Рейном (ХДС), требующим "настоящего красного света на немецких границах".

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