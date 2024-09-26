Линдэр препятствует росту налогов на социальное обеспечение для финансово обеспеченных

Похоже, внутри немецкого федерального правительства назревает конфликт между министром финансов Кристианом Линднером и его социальным коллегой,Hubertusом Хайлем. Как сообщает "Handelsblatt", Линднер якобы блокирует предложение Хайля о повышении пределов взносов в социальное страхование. В настоящее время ведутся переговоры внутри правительства о направлении этого вопроса в будущем, согласно сообщению.

Если план Хайля будет реализован, то основную нагрузку по дополнительным взносам понесут высокооплачиваемые работники. Система социального страхования, охватывающая пенсионное, безработицу, здравоохранение и долгосрочное уход за больными, в целом считается хронически недофинансированной в долгосрочной перспективе. Хайль якобы планирует существенно повысить пределы взносов в следующем году, то есть доходные пороги, до которых взносы являются обязательными. Любой доход, превышающий эти пороги, будет освобожден от социальных взносов. По данным "Handelsblatt", высокооплачиваемые работники могут быть обязаны уплатить до 1000 евро больше в виде взносов в следующем году. Текущие пределы взносов для пенсионного и страхования от безработицы составляют около 91 000 евро в год, а для здравоохранения и ухода за больными - примерно 62 000 евро.

Министерство финансов Германии якобы считает это повышение противоречащим мерам по налоговым льготам, предусмотренным в пакете роста коалиции "светофор". Согласно цитируемой записке между министерствами, "эффекты облегчения мер инициативы роста будут нивелированы", если будет принято предложение о повышении предела взносов.

Министерство финансов Германии отказалось комментировать этот вопрос по запросу. Между тем, Линднер заявил в Бундестаге в среду, что существует риск, что планы по облегчению могут быть перенаправлены в систему социального страхования через предложенное повышение предела взносов, тем самым нейтрализуя запланированный рост покупательной способности.

Если планы Хайля будут реализованы, это может привести к увеличению взносов по страхованию от безработицы для высокооплачиваемых работников. Это потенциальное увеличение взносов противоречит мерам по налоговым льготам, предусмотренным в пакете роста коалиции "светофор", согласно Министерству финансов Германии.

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