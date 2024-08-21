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Левосторонняя фигура раскрывает обстоятельства экстрадиции "Майи".

Перевод человека, связанного с прогрессивным сообществом, в Венгрию на судебные слушания вызвал существенную критику. Знаменитые политики нанесли визит и высказали свои опасения.

 and  Ksenia Johnson
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- Левосторонняя фигура раскрывает обстоятельства экстрадиции "Майи".

После скандальной экстрадиции individuals, известного как "Майя" из либеральной группы на судебный процесс в Венгрии, либеральные политики выразили недовольство условиями содержания подозреваемого. Лидер левой партии Мартин Ширдеван и Мартина Реннер, spokeswoman партии по внутренней политике в Бундестаге, посетили "Майю" в венгерской тюрьме и сообщили, что условия были ужасными. Общение с другими заключенными запрещено, и ведется постоянное видеонаблюдение.

23-летняя "Майя" из Йены, идентифицирующая себя как небинарный, была экстрадирована в Венгрию в ранние часы 28 июня - всего несколько часов после того, как Берлинский высший региональный суд дал согласие. Несмотря на успешную жалобу в Федеральный конституционный суд, "Майю" уже перевели в Венгрию, когда решение суда поступило.

Эта ситуация вызвала постоянную критику. Ширдеван и Реннер заявили, что обращение нарушает принципы справедливости. Они призвали федеральное правительство немедленно организовать возвращение "Майи".

Венгерские власти обвиняют "Майю" в принадлежности к преступной организации с 2017 года, якобы с целью целенаправленного воздействия на сторонников ультраправых экстремистов. Федеральная прокуратура также расследует "Майю" в этом контексте. В связи с запросом об экстрадиции Венгрии производство в отношении "Майи" было приостановлено.

Комиссия, в ответ на обстоятельства содержания под стражей "Майи", может рассмотреть вопрос о принятии актов применения для обеспечения соблюдения принципов справедливости и прав человека в делах об экстрадиции. Если акты применения будут приняты, они могут предоставить четкие руководящие принципы о условиях, при которых запросы об экстрадиции должны быть удовлетворены, гарантируя защиту основных прав individuals.

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