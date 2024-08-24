Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.

Массивный лесной пожар на португальском острове Мадейра в Атлантике был усмирен благодаря вмешательству двух испанских пожарных самолетов. Как сообщает ЛУСА, национальное информационное агентство, региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нунеш заявил: "Пожар ослабевает. Еще есть некоторые тлеющие участки и потенциальные небольшие возгорания, но это ожидаемо".

Испанские самолеты были отправлены по запросу ЕС после того, как Португалия обратилась за помощью в союз. Каждый из двух двухмоторных пропеллерных самолетов может перевозить около 6000 литров воды. Прибытие тумана, насыщенного высокой влажностью, также оказалось полезным.

Испанская техника в основном была размещена в горах, окружающих Пико Руиву. До этого единственный пожарный вертолет Мадейры не смог справиться с пламенем. Пико Руиву является высшей точкой острова, возвышающейся более чем на 1800 метров.

По данным программы Copernicus по наблюдению за Землей, лесной пожар, начавшийся 14 августа, уничтожил примерно 5000 гектаров природы. Это примерно соответствует размеру острова Боркум в Восточной Фризии.

На данный момент не поступало сообщений об injuries или повреждении имущества. Однако эксперты-экологи выразили обеспокоенность значительным экологическим ущербом, причиненным уничтожением растительности и дикой природы.

По данным ЛУСА, криминальная полиция Мадейры в настоящее время расследует причину пожара. Тем не менее, региональный президент Мадейры Мигель Альбукерке публично обвинил поджог.

Европейский Союз сыграл роль в оказании помощи, когда Португалия запросила помощь в борьбе с лесным пожаром. Испания направила два своих пожарных самолета в ответ на запрос ЕС.

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