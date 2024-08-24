Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.

Массивный лесной пожар на португальском острове Мадейра в Атлантике был усмирен благодаря вмешательству двух испанских пожарных самолетов. Как сообщает ЛУСА, национальное информационное агентство, региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нунеш заявил: "Пожар ослабевает. Еще есть некоторые тлеющие участки и потенциальные небольшие возгорания, но это ожидаемо".

Испанские самолеты были отправлены по запросу ЕС после того, как Португалия обратилась за помощью в союз. Каждый из двух двухмоторных пропеллерных самолетов может перевозить около 6000 литров воды. Прибытие тумана, насыщенного высокой влажностью, также оказалось полезным.

Испанская техника в основном была размещена в горах, окружающих Пико Руиву. До этого единственный пожарный вертолет Мадейры не смог справиться с пламенем. Пико Руиву является высшей точкой острова, возвышающейся более чем на 1800 метров.

По данным программы Copernicus по наблюдению за Землей, лесной пожар, начавшийся 14 августа, уничтожил примерно 5000 гектаров природы. Это примерно соответствует размеру острова Боркум в Восточной Фризии.

На данный момент не поступало сообщений об injuries или повреждении имущества. Однако эксперты-экологи выразили обеспокоенность значительным экологическим ущербом, причиненным уничтожением растительности и дикой природы.

По данным ЛУСА, криминальная полиция Мадейры в настоящее время расследует причину пожара. Тем не менее, региональный президент Мадейры Мигель Альбукерке публично обвинил поджог.

Европейский Союз сыграл роль в оказании помощи, когда Португалия запросила помощь в борьбе с лесным пожаром. Испания направила два своих пожарных самолета в ответ на запрос ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пересечение границы на границе Сумской области с Россией
Политика

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений. Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Сегодня военнослужащие Украины получают флаги своей страны в честь празднования Дня Независимости.
Политика

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными.

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными. Украина и Россия, под руководством Объединенных Арабских Эмиратов, обменялись 230 заключенными, из которых 115 были освобождены с обеих сторон. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, "Сегодня домой вернулись еще 115 наших военнослужащих". Эти люди представляют различные подразделения украинской

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
По данным палестинцев, в результате израильских нападений на различных территориях С rient Газы...
Политика

В Газе многочисленные палестинцы погибли в ходе продолжающихся столкновений.

Эскалация влажной распри в секторе Газа. Армия Израиля неоднократно атакует оппонентов в населенной местности, часто приводя к тому, что гражданские лица оказываются в эпицентре событий.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
По предложенным правилам ministers intra Нэнси Фэзер, длина лезвия ножа в общественных местах может...
Политика

Замечательное увеличение случаев нападений с ножом.

На местном событии в Северном Рейне-Вестфалии неизвестный человек наносит вред случайным прохожим. Инструмент выбора: нож. Напоминает текущие события.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Пересечение границы на границе Сумской области с Россией
Политика

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений. Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно