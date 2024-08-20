Лекарство Mounjaro, разработанное компанией Eli Lilly, значительно снизило вероятность возникновения проблем, связанных с диабетом.

Лекарство от лишнего веса Муньяро (Тирзепатид) от Эли Лилли на 94% снижает риск диабета в долгосрочной перспективе. Это было показано в исследовании, в котором приняли участие 1032 взрослых с предиабетом и ожирением или избыточным весом. В среднем участники, принимавшие лекарство, потеряли 22,9% веса по сравнению с 2,1% у тех, кто принимал плацебо. Тирзепатид является активным компонентом инъекции Муньяро, продающейся в США под названием Зепбаунд.

По словам Джеффа Эммика, ответственного за разработку продукта в Лилли, "ожирение является серьезной проблемой здравоохранения, подвергающей риску около 900 миллионов взрослых во всем мире других заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа". Тирзепатид снизил риск развития сахарного диабета 2 типа на 94% и способствовал дальнейшему снижению веса в течение трехлетнего периода лечения. Комментарии Эммика подчеркивают потенциально значительное влияние длительной терапии для людей, страдающих ожирением и предиабетом.

Компании Лилли и конкурент Ново Нордиск планируют расширить применение своих лекарств от ожирения для состояний, таких как апноэ сна и заболевания сердца. Фармацевтические гиганты хотят изменить восприятие своих инъекций для похудения, перестав считать их просто средствами для изменения образа жизни. В настоящее время в Германии эти лекарства не покрываются обязательным медицинским страхованием.

Борьба с рисками, связанными с ожирением, является важной, так как оно подвергает людей риску различных заболеваний, в том числе более высокому риску сахарного диабета 2 типа. Длительное использование Тирзепатида, активного компонента Муньяро, привело к снижению риска развития сахарного диабета 2 типа на 94%.

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