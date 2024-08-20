Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРиск

Лекарство Mounjaro, разработанное компанией Eli Lilly, значительно снизило вероятность возникновения проблем, связанных с диабетом.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Вещество, называемое Мунджаро, разработанное Эли Лилли, значительно снизило риск развития диабета.
Вещество, называемое Мунджаро, разработанное Эли Лилли, значительно снизило риск развития диабета.

Лекарство Mounjaro, разработанное компанией Eli Lilly, значительно снизило вероятность возникновения проблем, связанных с диабетом.

Лекарство от лишнего веса Муньяро (Тирзепатид) от Эли Лилли на 94% снижает риск диабета в долгосрочной перспективе. Это было показано в исследовании, в котором приняли участие 1032 взрослых с предиабетом и ожирением или избыточным весом. В среднем участники, принимавшие лекарство, потеряли 22,9% веса по сравнению с 2,1% у тех, кто принимал плацебо. Тирзепатид является активным компонентом инъекции Муньяро, продающейся в США под названием Зепбаунд.

По словам Джеффа Эммика, ответственного за разработку продукта в Лилли, "ожирение является серьезной проблемой здравоохранения, подвергающей риску около 900 миллионов взрослых во всем мире других заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа". Тирзепатид снизил риск развития сахарного диабета 2 типа на 94% и способствовал дальнейшему снижению веса в течение трехлетнего периода лечения. Комментарии Эммика подчеркивают потенциально значительное влияние длительной терапии для людей, страдающих ожирением и предиабетом.

Компании Лилли и конкурент Ново Нордиск планируют расширить применение своих лекарств от ожирения для состояний, таких как апноэ сна и заболевания сердца. Фармацевтические гиганты хотят изменить восприятие своих инъекций для похудения, перестав считать их просто средствами для изменения образа жизни. В настоящее время в Германии эти лекарства не покрываются обязательным медицинским страхованием.

Борьба с рисками, связанными с ожирением, является важной, так как оно подвергает людей риску различных заболеваний, в том числе более высокому риску сахарного диабета 2 типа. Длительное использование Тирзепатида, активного компонента Муньяро, привело к снижению риска развития сахарного диабета 2 типа на 94%.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В будущем канцлер Шольц должен будет сотрудничать либо с Харрис, либо с Трампом на глобальной...
Политика

Харрис обладает качествами, которые могут эффективно возглавить Соединенные Штаты в качестве их президента.

Какой из кандидатов в президенты, Трамп или Харрис, выгоднее всего для Германии? Канцлер Шольц хранит молчание по этому вопросу, но выражает свои мысли относительно возможной замены Байдена в Овальном кабинете.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Баварская электрическая авиационная компания Лилиум взвешивает возможность переезда из Германии
Политика

Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии

Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии Компания Lilium, базирующаяся в Баварии и разрабатывающая электрические самолеты, рассматривает возможность переезда из Германии. Как сообщает Handelsblatt, руководство ведет переговоры с французским правительством о субсидиях и гарантиях кредитов для возможного переезда во Францию. Том Эндерс, председатель наблюдательного совета Lilium

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Во вторник утром рабочие в Чикаго возвели дополнительный защитный барьер из ограждений безопасности...
Политика

Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром.

Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром. Примерно двенадцать сотрудников установили дополнительный ряд барьеров вдоль бульвара Вашингтона, сдвигаясь восточнее от места, где был прорван предыдущий барьер. Этот дополнительный барьер расположен между двумя существующими. Событие произошло накануне инцидента, когда группа, выступающая

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Тяжёлые тени дыма поднимались от склада топлива, даже видимые из астрономической перспективы.
Политика

Журналист делится новостями о быстром продвижении российских войск

Журналист делится новостями о быстром продвижении российских войск Вчера на фронте в Покровске произошло 63 нападения, как сообщила журналистка НТВ Надя Кревальд из восточной Украины. Она говорила с командами эвакуации, направляющимися в украинскую деревню, но миссия, похоже, провалилась - российская армия уже захватила эту территорию. 15:33 Россия осуждает американских

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно