Легко поддающиеся влиянию избиратели оценивают дебаты в пользу Харриса, выражая желание получить более подробные ответы.

Лондон заявил: "Харрис победила", - сказал адвокат из консервативного Беркс-графства. "Несмотря на множество расхождений в политике с ней, я теперь поддерживаю ее голос."

Лондон стала республиканкой в 18 лет, любя консервативные идеалы Рейгана. Сначала она проголосовала на праймериз за бывшего губернатора Южной Каролины Ники Хейли, а затем сменила регистрацию на независимую из-за восприятия Трампа как неподконтрольного популиста.

До недавнего времени она планировала придерживаться своих консервативных ценностей и проголосовать за альтернативного республиканского кандидата на предстоящих выборах. Однако ее точка зрения кардинально изменилась после дебатов в Филадельфии. Отказ бывшего президента признать важность поддержки США Украины оказал влияние. Трамп заявил своей целью окончание войны и даже намекнул на возможность переговоров мира между Россией и Украиной.

"Консерваторы не ведут переговоры с коммунистическими диктаторами, вторгающимися в другие страны", - выразил Лондон в сообщении после дебатов. "Для реформы Республиканской партии потребуется поражение Трампа, и я вернусь в партию, когда это произойдет".

Лондон является одной из 70 избирателей, участвующих в нашем проекте "По всему миру", направленном на отслеживание кампании 2024 года через призму избирателей в ключевых штатах или значимых избирательных блоках.

Решение Лондона поддержать вице-президента Камалу Харрис было самым значительным сдвигом в реакции этой группы во время и сразу после дебатов. Несмотря на то, что несколько избирателей уже определились с кандидатом, никто не изменил свой выбор.

"Она была убедительной", - сказал Крис Мудд, преданный сторонник Трампа из Сидар-Фоллс, Айова. Он отметил, однако, что "Трамп все еще может внести некоторые положительные изменения. Харрис представляет стиль, а не сущность".

Лиза Райсман, сторонница Харрис из Висконсина, выразила противоположное мнение.

"Харрис была исключительной", - заметила Райсман. "Трамп выглядел нестабильным и отчаянным".

Энтузиазм может быть важен в близких гонках, и разговор демократов изменился с момента объявления Харрис в качестве кандидата. Даже те, у кого были вопросы к Байдену, но они все равно проголосовали бы за него, теперь проявляют больший энтузиазм в выражении своей поддержки Харрис, в том числе в своих оценках после дебатов.

"Сегодня она показала себя как президент", - признался Дэветт Бейкер, афроамериканский активист-демократ из Милвоки.

Ларри Малинконико, геолог из Северного Амхерста, Пенсильвания, принадлежит к этой группе.

"Хотя я всегда стремился предотвратить избрание Трампа, теперь я больше верю в вице-президента Харрис как в сильного кандидата в президенты".

Избиратели хотели более подробных политические детали от Харрис

Многие нерешительные или склонные избиратели, готовые переключиться между Харрис и Трампом, похвалили ее выступление на дебатах. Тем не менее, некоторые выразили озабоченность отсутствием подробностей в ее политических предложениях.

"Кэмила Харрис обещает поднять средний класс, но как?" - сказал Линда Руни, избиратель на праймериз Хейли, живущая в Филадельфии. Она также выразила беспокойство по поводу смены позиций Харрис по фракционированию и другим вопросам.

"Вот почему я не могу доверять ей", - призналась Руни, вспоминая свой голос за Трампа в 2016 году и за Байдена-Харрис в 2020 году. "Она не умеренная".

Руни выразила нежелание голосовать за Трампа, но также недовольна экономической политикой Байдена-Харрис.

"Он так разочаровал", - сокрушалась она, говоря о реакции Трампа на события 6 января 2021 года. "Кэмила имеет веские доводы, чтобы критиковать его за это".

Дважды Руни отправляла сообщения, выражая мнение, что Трамп "сходит с ума" во время дебатов по иммиграции.

"Я не могу поддержать ее", - заключила Руни о Харрис. "Но я не хочу поддерживать Трампа. ... Я чувствую себя такой одинокой посередине".

Руни родом из Медиа, Делавэр. Подобные чувства разделяет Синтия Сабатини, "никогда не Трамп" избиратель и республиканец Рональда Рейгана, который планирует проголосовать за консервативного кандидата или третью партию, если Харрис не убедит его иначе. Вице-президент не смогла этого сделать во время дебатов.

"Она умелый дебатер", - признала Сабатини. Тем не менее, она добавила: "Я считаю, что она должна прямо отвечать на вопросы". К конкретным областям беспокойства относились ее нежелание отвечать на вопросы о том, как улучшились условия жизни американцев и безопасность границ.

"Я остаюсь нерешительным", - заключила Сабатини после дебатов.

Антонио Муниос также believed Harris could have secured a more convincing victory with more precise answers.

Муниос - ветеран, бывший полицейский и ресторатор в Лас-Вегасе. Он вошел в дебаты, склоняясь к Харрис, но еще не определился. Он остается неопределенным и после этого.

"Кэмила была собранной", - заметил Муниос о вице-президенте. "Трамп был самим собой - говорил о прерывании беременностей после рождения и иммигрантах, якобы занимающихся каннибализмом. Я не могу понять, как можно защищать эти необоснованные замечания".

Но Муниос подчеркнул необходимость большей конкретики, прежде чем Харрис получит его голос в критическом Неваде.

"Недостаточно деталей о будущих планах", - подытожил Муниос выступление Харрис на дебатах.

Ален Напаралла, подобно ему, ищет большей ясности от Харрис. Тем не менее, он теперь готов проголосовать, имея в виду в июле, что он думал, что Харрис не подходит для этой роли, когда Байден ушел.

"На данном этапе я голосую за некоторую позитивность в мире", - сказал Напаралла, владелец винодельни в Седарбурге, Висконсин. "Нам нужно что-то, за что можно было бы улыбнуться и ждать. Хватит пессимизма".

Фанаты Харрис наслаждались ее способностью расстроить и вывести из себя Трампа.

"Урок, хорошо усвоенный", - прокомментировал Марвин Бойер, активист гражданских прав в Северном Амхерсте, Пенсильвания, значительный перекрестный округ. "Она оставалась собранной, сосредоточенной и собранной. Он, с другой стороны, казался защищающимся, раздраженным и неконтролируемым".

Даже некоторые сторонники Трампа признали, что Харрис удалось вывести его из себя.

"Камала мастерски ушла от вопросов и спровоцировала Дональда, заявила Наталия Орландо, сторонница Трампа из Нью-Гэмпшира. "Ожидание перед дебатами было волнующим, но сами дебаты оказались всего лишь средними. Никаких существенных открытий."

Также Присцилла Форсайт, адвокат из Сиу-Сити, Айова, заявила: "Трамп не показал своего лучшего и слишком легко клюнул на приманку. Но она казалась искусственной, особенно когда пыталась продвигать национальное единство. Я никогда не поверю, что она могла бы или захотела представлять мои интересы."

Вопрос подлинности был основной темой среди сторонников Трампа.

"Постоянные позы и лживые жесты Камалы во время выступления Трампа выглядели детскими, отрепетированными и отталкивающими", - заметила Рэйчел Кулак, христианская консерваторка из пригородов Ричмонда, Виргиния.

"Его ответы не были полезными", - сказала Джеклин Тейлор из Айовы о Трампе. "Камала не казалась искренней большую часть вечера".

Билли Пайрс, сторонник Трампа из Южной Каролины, указал на время пребывания Харрис в должности. "Я просто не понимаю, как Камала может продвигать перемены, если она уже три с половиной года в офисе".

Дebbie Katsanos, сторонница Трампа из Нью-Гэмпшира, выразила: "Статус-кво должен измениться. Раньше это была великая страна, но уже нет".

Бетси Сарконе, которая поддерживала Хейли на каукусах в Айове, но проголосует за Трампа в ноябре, высказалась о Харрис: "Ее заученные и зачитанные фразы не имели глубины".

Многие избиратели, которые все еще чувствовали недовольство несмотря на смену лидера у демократов, не нашли причин изменить свое разочарование.

"Я заслуживаю лучшего", - сказал Стэнли Трэмблэ, независимый из Нью-Гэмпшира. "Я просто боюсь, что мы зарылись в яму, из которой не сможем выбраться".

Джина Чиленто, серьезная игрок в пикаболе, владеющая тренировочной студией в Сидарбурге, Висконсин, разделила беспокойство Трэмблэ.

"Это утомляет", - написала она во время дебатов. "Просто делает меня такой безнадежной. Это лучшее, что наша страна может предложить?"

