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ПолитикаНовостиПик СДП

Лидеры СДПГ намерены выбрать преемника Кюннерта на встрече в понедельник вечером.

 and  Grigoriy Williams
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Лидеры СДПГ намерены выбрать преемника Кюннерта на встрече в понедельник вечером.

Высшее руководство СДПГ все еще размышляет над предложением о замене Кевина Кюhnert на посту лидера партии, учитывая, что он ушел из-за проблем со здоровьем. Сакка Эскен, один из сопредседателей партии, объявила об этом в Берлине, заверив общественность, что они будут информированы "как можно скорее" о результате решения. По словам Эскен, цель состоит в том, чтобы "максимизировать позицию" СДПГ на политической арене. Ларс Клингебейл, другой сопредседатель, выразил сходные взгляды, указав на приоритет здоровья Кюhnert.

Оба Эскен и Клингебейл выразили восхищение решением Кюhnert, связав его с проблемами со здоровьем. Клингебейл подчеркнул неизменную приверженность и энтузиазм Кюhnert к политике, но признал, что "политика не всё".

Клингебейл высоко оценил руководство Кюhnert, заявив, что он сыграл важную роль в поддержании стабильности СДПГ. Он также поделился их близкими личными отношениями, выходящими за рамки политического альянса.

Эскен признала Кюhnert как "ключевой элемент" в их социал-демократической партии, поблагодарив его за поддержку во время ее восхождения к руководству партии, в том числе когда она баллотировалась против Олафа Шольца, нынешнего федерального канцлера, на пост председателя внутренней партии Juso.

После обсуждения потенциального нового лидера партии Эскен упомянула, что их цель - достичь пика производительности СДПГ, возможно, имея в виду "пик СДПГ" в политическом влиянии. В ходе этого политического перехода приверженность Кюhnert к своему здоровью и политическим амбициям была отмечена, даже побудив Клингебейла сказать: "Политика не всё".

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