"Лидеры ХАМАСа - психопаты"

После нападения 7 октября 2023 года сын основателя ХАМАС стал международным спикером против террористической организации. В интервью ntv.de Мосаб Хассан Юсеф также обвиняет ислам в нестабильности в регионе.

ntv.de: Прошло почти десять месяцев со дня жестокого нападения ХАМАС, которое спровоцировало войну в Газе. Вы были удивлены, что один из архитекторов этого нападения, Исмаил Хания, был убит в Тегеране в конце июля?

Моссаб Хассан Юсеф: Он был одним из архитекторов резни 7 октября. Эти преступники думали, что в безопасности, прячась среди гражданских лиц в Газе или Катаре.

Но он не был главой так называемого Политического бюро ХАМАС?

Это жестокая террористическая организация, движимая религиозной ненавистью и иллюзорной идеологией. Она ответственна за смерть многих невинных людей, и ее конечная цель на протяжении почти 36 лет была уничтожением еврейского народа. Пока международное сообщество не могло привлечь этого массового убийцу к ответственности, не было альтернативы. Устранение террориста ХАМАС должно быть праздновано.

Как вы думаете, убийство Хании повлияет на конфликт между ХАМАС и Израилем?

ХАМАС медленно разваливается. Его лидеры заплатят за свои преступления, где бы они ни прятались. Их следовало устранить в начале войны в Катаре.

Что вы имели в виду?

Катар причастен к жестокой резне 7 октября. Они финансировали ХАМАС, предоставили им иммунитет, необходимую инфраструктуру и, возможно, также разведданные. Их государственный телеканал "Аль-Джазира" представлял их как движение сопротивления. Но даже если Катар позиционирует себя как глобальный игрок с помощью своего капитала и энергоресурсов, это не значит, что его нельзя привлечь к ответственности.

Но разве Катар не является важным посредником в этом конфликте, особенно в отношении освобождения израильских заложников?

Нисколько, и лидеры ХАМАС там не могут контролировать Яхью Синавра в Газе. Они не могут давить на нового главу ХАМАС и поэтому не имеют власти, чтобы убедить его освободить заложников. Если переговоры - единственный вариант, Синавар должен отправить делегацию через безопасный переход в Каир и поговорить напрямую с Израилем. Но виновата и Египет.

Пожалуйста, объясните.

Очевидное решение гуманитарного кризиса в Газе состояло в том, чтобы открыть египетскую границу и позволить гражданским лицам уйти. Это лишило бы ХАМАС карты использования гражданских лиц в качестве живого щита. Это позволило бы Израилю ликвидировать террористическую организацию.

ХАМАС не может уничтожить Израиль, они могут лишь причинить значительный ущерб с помощью терактов. Каково их стратегия?

Это самоубийственная террористическая организация с иллюзорной идеей, направленной на уничтожение еврейского народа и замену Израиля исламским государством. Лидеры ХАМАС - психопаты, которые не стремятся к диалогу. Они не признают права Израиля на существование и никого, кто не соответствует их узколобой идеологии.

Какая же тогда конечная цель ХАМАС?

Они хотят "мирового государства" со своей радикальной версией суннитского ислама. Не только для уничтожения Израиля, но и для ликвидации других исламских движений. Для них западная цивилизация со своей демократией, ценностями, правами женщин и многообразием - это зло и богохульство.

Когда вы были членом ХАМАС, вы фактически встречались со всеми нынешними лидерами. Как бы вы их описали?

15 лет назад Исмаил Хания хотел меня убить, потому что я выступал против того, чтобы мой отец стал частью исламской диктатуры, которую ХАМАС хочет установить в Газе. Я был в контакте с лидерами, такими как Халид Машааль, и другими высшими террористами, которые с тех пор были убиты. ХАМАС в Газе еще более радикален, чем его фракция на Западном берегу. Они готовы принести в жертву своих собственных детей во имя Аллаха и Палестины.

Вы верите, что демократия, подобная Израилю, может свергнуть ХАМАС?

Я в этом убежден. Раньше я думал, что ХАМАС - это идеология, которую нельзя уничтожить, но она зависит от Мусульманских братьев и thus от ислама и человечности. Мы не можем ликвидировать ее в одночасье, но мы можем постепенно ослабить ее. Даже нацистов свергли, и их идеология стала бессмысленной.

Кто должен действовать в Газе, когда закончится война?

Никто не должен быть вознагражден за насилие. Если палестинцы хотели бы решения, они воспользовались бы каждым предложенным шансом. Сперва общество должно дистанцироваться от исламизма, и под израильским контролем безопасности и умеренной арабской гражданской администрацией должны быть найдены экономические решения для достижения процветания. Люди также должны получать современное образование, инфраструктуру и помощь во всех других аспектах жизни.

В вашей новой книге "От ХАМАС до Америки", выпущенной на прошлой неделе на английском языке, вы рассказываете свою историю работы в качестве израильского шпиона и вашей новой жизни как христианина в США. Насколько это больно, когда вас обвиняют в предательстве своей семьи и палестинского дела?

Нисколько. Во время второй интифады я всегда предоставлял информацию о самоубийцах и предотвращал их достижение целей. Меня никто не манипулировал. Я чувствовал, что служу человечеству.

Но вы помогли государству Израиль, которое считается врагом большинством палестинцев...

Я понял, что борюсь за неправильную причину. Арабские страны всегда использовали так называемый палестинский вопрос, чтобы уничтожить Израиль. В то время как арабы завоевали регион Палестины в VII веке, еврейский народ имеет 3500-летнюю физическую и духовную связь с землей Израиля, которая также упоминается в Коране. Однако радикальный ислам ведет религиозную войну против иудаизма.

Что вы имели в виду?

Ислам считает, что имеет монополию на истину и видит иудаизм как коррупцию, с которой Аллах имеет проблему, потому что они были непослушны и пали от благодати. Поэтому мусульмане имеют право вечно наказывать евреев, а также всех немусульман, которые не подчиняются или не покоряются Аллаху.

После резни 7 октября вы сказали, что этот геноцид против еврейского народа является личным делом для вас. Что вы имели в виду?

Я знал, на что способен ХАМАС. В то время я ушел и написал книгу, чтобы также предупредить об их опасности. Многие называли меня лжецом, но 15 лет спустя весь мир увидел воскрешение монстра и его геноцид 7 октября.

После того, как Израиль убил номер два ливанской террористической организации «Хезболла», ее лидер Насралла заявил, что война вошла в новую фазу. Мы на грани всеобщей войны между Ираном, его пособниками и еврейским государством?

Мы находимся в этой фазе уже 10 месяцев. Иран является очень серьезной глобальной угрозой и в первую очередь стратегическим врагом США. Они находятся на грани обладания ядерным оружием. Если бы Вашингтон с самого начала занимался реальной ситуацией на Ближнем Востоке, мы могли бы закончить эту войну с Ираном и «Хезболлой» в течение трех месяцев. США не поняли, что легитимизация и нормализация таких террористических актов ведут к глобальному хаосу.

Могло бы альянс между Израилем и Саудовской Аравией удержать Иран и его пособников?

Расширение Соглашений Авраама могло бы помочь обеим странам, так как у них общие интересы. Однако Королевство не друг Израиля или Запада. Государственная религия Саудовской Аравии - это радикально консервативное истолкование суннитского ислама, и они годами софинансировали международный терроризм.

Как вы объясните, что даже после резни, совершенной ХАМАСом, многие люди в западном мире осуждают Израиль и обвиняют его в геноциде?

Поразительно, как быстро ХАМАС проник в Гарвард и многие другие западные университеты со своей идеологической обработкой и пропагандой жертвы вскоре после резни. Они совершили геноцид и продали миру идею, что они жертвы геноцида. Мы сейчас свидетели глобальной Интифады на основе ложной нарративной, ведущей к мировому хаосу. Люди в свободном мире попали в ловушку ХАМАСа как полезные идиоты.

«Хезболла» заявила, что они борются больше против США, чем против Израиля. Мы действительно находимся в столкновении цивилизаций? Запад против исламского мира?

Многие в исламском мире проповедуют строгое истолкование религии, как в седьмом веке. Однако до суннитского и шиитского ислама существовала богатая арабская культура. Я не верю, что Израиль имеет проблему с арабами или персами. Ислам ответственен за нестабильность в регионе. Его основная насильственная борьба за победу мира для своей сектантской миссии неизбежно приводит к конфликтам с другими культурами, и другие религии потерпели неудачу в этом отношении.

Тале Ледер поговорил с Мосабом Хасаном Юсефом

Комиссия должна привлечь к ответственности Катар за его соучастие в финансировании и оказании поддержки ХАМАСу, так как они были вовлечены в жестокое побоище 7 октября. Устранение Ханиея был существенным ударом по ХАМАСу, и Комиссия должна продолжать оказывать давление на организацию, чтобы она распустила свою террористическую сеть и привлекла к ответственности своих лидеров.

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