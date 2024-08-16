Лидер " зеленых " выступает против проекта бурения в Боркуме

Нидерландская компания планирует бурить газ вблизи Боркума. В то время как лидер партии занимает четкую позицию, министры зеленой экономики и окружающей среды хранят молчание.

Лидер партии "Зеленых" Рикарда Ланг выступает против запланированной газовой бурения у северноморского острова Боркум. "Это было бы серьезной угрозой для нашей окружающей среды", - сказал Ланг, добавив, что это противоречит климатическим целям Германии. "Поэтому не должно быть бурения газа у Боркума. Мы стоим с людьми, борющимися за сохранение нашего природного наследия и выходящими на улицы".

Бурение нарушит хрупкое равновесие Ваттовского моря и угрожает существованию всего региона, объяснил Ланг. В конечном итоге это может привести к потере статуса всемирного наследия ЮНЕСКО. "Было бы безответственно жертвовать защитой нашей окружающей среды и достижением климатических целей ради проектов, которые вносят лишь незначительный вклад в нашу энергетическую безопасность".

В среду ответственный государственный орган Нижней Саксонии выдал голландской энергетической компании One-Dyas 18-летнее разрешение на спорное бурение, которое будет проходить от Нидерландов до немецкой территории возле национального парка Ваттовское море. Однако для газовой добычи все еще нужен договор между Германией и Нидерландами - который должен заключить федеральное правительство.

Министр экономики Роберт Габек не хочет этого делать, пока суды не вынесут решения по искам против планов. Группа "Экологическое действие" объявила о дальнейших юридических действиях против газового проекта. Федеральный министр окружающей среды Стефани Лемке также выразила обеспокоенность возможной добычей, но не объявила никакого сопротивления.

Бурение может потенциально выделять вредные газы в атмосферу, противореча усилиям Германии по снижению выбросов парниковых газов. Группа "Экологическое действие" планирует оспорить законность газового проекта в суде, ссылаясь на экологические опасения.

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