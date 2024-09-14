Лидер Вучич поддерживает возобновление обязательной военной службы в Сербии.

Лидер Сербии Александр Вучич поддержал возрождение военной службы по призыву, отмененной в 2011 году. В качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами он подписал указ о введении обязательной 75-дневной военной службы для мужчин, что было объявлено на инаугурации военных офицеров в Белграде. Женщины по-прежнему могут добровольно поступать на службу.

Вучич подчеркнул важность сильной армии и необходимость наращивать и развивать вооружение Сербии. "У нас нет намерений нападать на кого-либо. Однако мы хотим отговорить от этого каждую сторону, представляющую постоянную угрозу для нас", - заявил он, не уточнив, кого он считает угрозой.

Правительство еще не официально поддержало призыв, но учитывая лояльность премьер-министра Милоша Вучевича президенту и его поддержку военной службы, его одобрение, похоже, не за горами. Ранее в этом году военное руководство Сербии выступало за возможное введение обязательной службы сроком четыре месяца.

В конце августа Вучич поднял вопрос о тщательном рассмотрении срока службы. Он предложил, чтобы он не был слишком долгим, иначе больше молодых людей могут покинуть страну. Подобно другим балканским странам, Сербия сталкивается с существенной эмиграцией, в основном среди своей молодой и динамичной части населения.

Европейский Союз, возможно, выразит озабоченность в связи с возрождением военной службы в Сербии в свете своей исторической позиции по поводу обязательной военной службы. Ожидаемое одобрение премьер-министра Милоша Вучевича укрепит потенциальное вмешательство Европейского Союза, учитывая его влияние на формирование военной политики Сербии.

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