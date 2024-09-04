Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

Лидер Венесуэлы в очередной раз продвигает празднование Рождества.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Наряду с пандемией коронавируса венесуэльский лидер Мадуро ускорил празднование Рождества.
Наряду с пандемией коронавируса венесуэльский лидер Мадуро ускорил празднование Рождества.

- Лидер Венесуэлы в очередной раз продвигает празднование Рождества.

В разгар политической турбулентности в Венесуэле президент Николас Мадуро выбирает необычный способ снизить напряжение, перенося Рождество почти на три месяца вперед. В телеобращении к своим сторонникам Мадуро заявил: "Уже сентябрь, но уже чувствуется запах Рождества. В знак благодарности стойкому народу я сделаю Рождество наступившим 1 октября указом. Рождество приносит мир, радость и безопасность."

Это не первый раз, когда Мадуро прибегает к этому странному тактике, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем Венесуэлы. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году он перенес Рождество на 15 октября, а в следующем году на 4 октября.

Чтобы отметить раннее Рождество, Мадуро поделился видео, на котором показаны рождественские елки и украшения в президентском дворце Мирафлорес. Социалистическое правительство обычно предоставляет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, нуждающимся сообществам по всей Венесуэле в праздничный сезон.

В Венесуэле оппозиция обвиняет Мадуро в манипулировании выборами

Президентские выборы, омраченные обвинениями в фальсификации, состоялись 28 июля. Про-государственное избирательное ведомство объявило Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Однако оппозиция утверждает, что правительство в Каракасе виновно в манипулировании выборами и считает своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем. В понедельник суд выдал ордер на арест бывшего дипломата от имени правительственного прокурора.

Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран признали победу Гонсалеса. Европейский Союз и Организация американских государств также ставят под сомнение легитимность официальных результатов выборов. Протесты против предполагаемой манипуляции результатами выборов продолжаются в Венесуэле и за рубежом, возглавляемые многочисленными критиками правительства.

Другие страны внимательно следят за политической ситуацией в Венесуэле, считая действия Мадуро попыткой отвлечь внимание от других насущных проблем в стране. Несмотря на обвинения в манипулировании выборами, Мадуро продолжает утверждать свою позицию, часто прибегая к необычным средствам, таким как перенос Рождества.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Полиция проводит обыски на пяти регионах на федеральном уровне.
Политика

Операции против контрабандистских групп в пяти регионах Германии

Подозревается в незаконной перевозке более 140 человек в Германию и другие страны Западной Европы, банда торговцев людьми была недавно задержана.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Офицеров правопорядка направили в различные федеральные регионы.
Политика

Операции против сетей незаконного оборота в различных регионах Германии

Неastiannye лица подозреваются в незаконной перевозке более 140 человек в Германию и другие западноевропейские страны. В настоящее время лица, предположительно входящие в подозрительную сеть торговли людьми, находятся в заключении.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Дюрр решил не останавливаться на светофоре.
Политика

Дюрр решил не останавливаться на светофоре.

Дюрр решил не останавливаться на светофоре. В региональных выборах в Саксонии и Тюрингии FDP удалось получить лишь незначительное количество голосов, около 1%. Это развитие событий вызвало сомнения среди членов партии в устойчивости коалиции «светофор». Однако лидер фракции Дюрр не проявляет энтузиазма по этому поводу. Лидер FDPChristian Dürr порекомендовал не распускать

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL
Главные темы

Отставной Клаус Веселский обошел Марио Рейс как новый лидер GDL

Новым лидером профсоюза машинистов GDL стал предыдущий член правления Марио Райсс, избранный на общем собрании в Дрездене во вторник. Актовый председатель Клаус Весельский не баллотировался на переизбрание и уступил место, что подтвердил представитель GDL в среду. Новый председатель продолжает...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.
Федеральные земли Германии

Впервые в Леуне синтезируется зеленый метанол.

Впервые произведена синтеза зелёного метилового спирта на химическом комплексе в Lêune. Производители расценивают этот успех как существенный прорыв и намерены значительно расширить своё концепцию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Полиция проводит обыски на пяти регионах на федеральном уровне.
Политика

Операции против контрабандистских групп в пяти регионах Германии

Подозревается в незаконной перевозке более 140 человек в Германию и другие страны Западной Европы, банда торговцев людьми была недавно задержана.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно