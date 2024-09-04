- Лидер Венесуэлы в очередной раз продвигает празднование Рождества.

В разгар политической турбулентности в Венесуэле президент Николас Мадуро выбирает необычный способ снизить напряжение, перенося Рождество почти на три месяца вперед. В телеобращении к своим сторонникам Мадуро заявил: "Уже сентябрь, но уже чувствуется запах Рождества. В знак благодарности стойкому народу я сделаю Рождество наступившим 1 октября указом. Рождество приносит мир, радость и безопасность."

Это не первый раз, когда Мадуро прибегает к этому странному тактике, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем Венесуэлы. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году он перенес Рождество на 15 октября, а в следующем году на 4 октября.

Чтобы отметить раннее Рождество, Мадуро поделился видео, на котором показаны рождественские елки и украшения в президентском дворце Мирафлорес. Социалистическое правительство обычно предоставляет продовольственные пакеты, в том числе ветчину, нуждающимся сообществам по всей Венесуэле в праздничный сезон.

В Венесуэле оппозиция обвиняет Мадуро в манипулировании выборами

Президентские выборы, омраченные обвинениями в фальсификации, состоялись 28 июля. Про-государственное избирательное ведомство объявило Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем. Однако оппозиция утверждает, что правительство в Каракасе виновно в манипулировании выборами и считает своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем. В понедельник суд выдал ордер на арест бывшего дипломата от имени правительственного прокурора.

Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран признали победу Гонсалеса. Европейский Союз и Организация американских государств также ставят под сомнение легитимность официальных результатов выборов. Протесты против предполагаемой манипуляции результатами выборов продолжаются в Венесуэле и за рубежом, возглавляемые многочисленными критиками правительства.

Другие страны внимательно следят за политической ситуацией в Венесуэле, считая действия Мадуро попыткой отвлечь внимание от других насущных проблем в стране. Несмотря на обвинения в манипулировании выборами, Мадуро продолжает утверждать свою позицию, часто прибегая к необычным средствам, таким как перенос Рождества.

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