Лидер университета Хабек сообщил о достижении успеха в переговорах с Китаем по поводу санкционных налогов на электромобили

Министр экономики Германии Роберт Габек пытается найти политическое решение в споре о налогах на электромобили из Китая. Во время переговоров с Китаем он отметил прогресс, который был достигнут, как сообщается на выставке IAA Transportation в Ганновере. "Там что-то меняется". Он хочет предотвратить "взаимную эскалацию налоговых споров, которая нанесет ущерб только немецкой и европейской экономике".

Габек не коснулся просьбы отрасли отложить решение о налогах. Его коалиционный партнер, министр транспорта Волькер Виссинг из FDP, ранее поддержал предложение отложить решение, которое запланировано на ноябрь. Глава ассоциации немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер предупредила о возможных китайских репрессалиях, которые могут навредить немецкой промышленности. "Мы продаем в Китае в сто раз больше автомобилей, чем Китай в Европе".

ЕС ввел временные налоги на импорт китайских электромобилей с 5 июля на основе расследования, показавшего, что вся цепочка создания стоимости в Китае значительно субсидируется, представляя серьезную угрозу для промышленности ЕС. Конечные налоги будут введены к 5 ноября, если Китай не предоставит неожиданные уступки. Налоги не нужно платить до этого момента.

Спор о налогах на китайские электромобили стал предметом разногласий между Германией и Китаем, а Габек пытается предотвратить затяжную эскалацию налоговых споров. Коалиционный партнер Габека, Волькер Виссинг, ранее предложил отложить решение о налогах из-за возможных китайских репрессалий, которые могут повлиять на немецкую промышленность.

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