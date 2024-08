Лидер Telegram Дуров совершил более 60 визитов в Россию с 2014 года.

В 2014 году создатель Telegram Павел Дуров дистанцировался от России. Он ушел в изгнание после разногласий с российской администрацией и открыто заявил, что не вернется. К удивлению многих, менее чем через полгода он, казалось, пошел на попятную, став частым гостем на родине в последующие годы.

Публично Дуров утверждает, что не имеет связей с Россией. Чтобы подчеркнуть свою независимость, он получил французское и эмиратское гражданство и перевел штаб-квартиру Telegram из Санкт-Петербурга в Дубай. Однако после своего ареста во Франции российские и украинские СМИ, среди прочих, предполагают, что самопредставление Дурова как отчужденного предпринимателя с 2014 года может быть не совсем точным.

Перед запуском Telegram Дуров вместе со своим братом основал социальную сеть VKontakte в 2006 году. Однако российское правительство воспринимало VKontakte как проблему: проевропейские силы на Украине использовали ее для организации протестов против своего прорусского президента, в то время как оппозиционные движения в России использовали ее для организации значительных демонстраций. В результате российские власти потребовали, чтобы Дуров заблокировал страницы лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, на VKontakte и предоставил личные данные протестующих на Украине и в России.

Заявление Дурова

Дуров заявляет, что отказался от этих требований: в течение 2014 года он якобы подвергался давлению с целью продать свои акции в VKontakte. Он заявил в интервью, что его дом был обыскан вооруженными силами безопасности. После этого он ушел в изгнание и опубликовал манифест под названием "Семь причин не возвращаться в Россию", в котором также критиковал российскую систему правительства.

Однако уже в мае 2015 года Дуров, по сообщениям, нарушил обещание и вернулся в Россию более 50 раз к 2021 году, согласно данным независимого российского новостного источника "Важные истории". Украинская газета "Украинская правда" сообщает еще большее количество посещений - более 60. Обе платформы ссылаются на один и тот же источник: данные получены из значительной утечки данных из российской службы безопасности ФСБ, которая включает данные пограничного контроля.

Между 2017 и 2020 годами наблюдается более существенный разрыв в посещениях. Предполагается, что это отсутствие было связано с неудачными попытками Кремля приобрести или заблокировать Telegram в этот период. После неудачи в июне 2020 года Дуров, якобы, возобновил частые посещения России.

Маленькая жертва - или и вовсе никакая?

В посте в Telegram в 2017 году Дуров пояснил, что ему безразлично, если определенные страны целенаправленно преследуют Telegram из-за конфиденциальности пользователей. "Мы готовы разорвать все личные и профессиональные связи с такими местами", - написал предприниматель. К сожалению, его родители все еще жили в России, ограничивая его посещения. "Но это небольшая цена, учитывая ставки", - добавил он.

Однако, похоже, Дурову никогда не приходилось платить эту цену: помимо "Важных историй", "Украинская правда" также сообщает о многочисленных публичных поездках в Россию: Дуров путешествовал между европейскими городами и Санкт-Петербургом с российской авиакомпанией "Аэрофлот" или использовал альтернативные методы транспортировки.

Подробности деятельности Дурова во время его посещений России остаются неясными. "Важные истории" сообщают о различных посещениях его якобы партнера и детей. Встречи с российским руководством или силами безопасности неизвестны; офис Дурова не отвечал на запросы, согласно отчету. При контакте они отказались говорить и повесили трубку.

Однако одно ясно: несмотря на то, что Дуров был вынужден продать VKontakte в 2014 году и неоднократные попытки захватить Telegram, он, похоже, сохранил дружеские отношения с российскими силами безопасности, что гарантировало, что он не был арестован во время своих многочисленных поездок.

