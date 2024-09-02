Лидер Рейн от Гессенского округа выступает за реформу системы предоставления убежища

До дискуссий о миграционной политике между коалицией "Траffic light", Союзом и федеральными землями министр-президент Гессена Борис Рейн предложил сменить курс в миграционной политике. Говоря с группой Funke, Рейн, политик ХДС, заявил, что из-за проблем с терроризмом, связанных с миграцией, коалиция должна действовать соответствующим образом. Он предложил изменить миграционную политику, предложив сохранить контроль на границах и необоснованно отказать в пересечении границы отдельным лицам.

Кроме того, Рейн выступал за последовательное применение правил Дублина на европейском уровне. Согласно этим правилам, процедуры предоставления убежища должны в основном проходить в той стране ЕС, где беженцы впервые вошли. Он также призвал классифицировать больше стран как безопасные и проводить депортации в страны, такие как Афганистан и Сирия. В конце концов, министр-президент выступал за лишение гражданства преступников и угроз.

Нападение в Солingen

Рейн высказался после ножевого нападения на городском фестивале в Солingen, в результате которого погибли трое человек и еще восемь были ранены, некоторые тяжело, около недели назад. Федеральная прокуратура подозревает исламскую мотивацию преступления, и предполагаемый преступник, 26-летний сириец, ранее был предложен к депортации в Болгарию, где он впервые вошел в ЕС.

Инцидент вызвал дискуссию о депортациях и запрете ножей. В ответ федеральное правительство предложило пакет безопасности. Этот пакет включает в себя ужесточение оружия, дополнительные меры против насильственного исламизма и существенные поправки к законам о проживании и убежище. Во вторник федеральное правительство соберется с землями и Союзом, чтобы обсудить дальнейшие шаги и практическую реализацию этих мер.

Министр-президент Гессена Борис Рейн призвал Еврокомиссию сохранить контроль на границах и строго придерживаться правил Дублина после своего предложения изменить миграционную политику из-за опасений по поводу терроризма, связанных с миграцией в Германии. В свете ножевого нападения в Солingen, где предполагаемый преступник, сириец, ранее был предложен к депортации, Рейн выступал за классификацию большего числа стран как безопасных и проведение депортаций в страны, подобные Афганистану и Сирии.

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