Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКомиссия

Лидер Рейн от Гессенского округа выступает за реформу системы предоставления убежища

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Борис Райн присутствует на федеральной-земельной встрече с канцлером Шольцем в марте.
Борис Райн присутствует на федеральной-земельной встрече с канцлером Шольцем в марте.

Лидер Рейн от Гессенского округа выступает за реформу системы предоставления убежища

До дискуссий о миграционной политике между коалицией "Траffic light", Союзом и федеральными землями министр-президент Гессена Борис Рейн предложил сменить курс в миграционной политике. Говоря с группой Funke, Рейн, политик ХДС, заявил, что из-за проблем с терроризмом, связанных с миграцией, коалиция должна действовать соответствующим образом. Он предложил изменить миграционную политику, предложив сохранить контроль на границах и необоснованно отказать в пересечении границы отдельным лицам.

Кроме того, Рейн выступал за последовательное применение правил Дублина на европейском уровне. Согласно этим правилам, процедуры предоставления убежища должны в основном проходить в той стране ЕС, где беженцы впервые вошли. Он также призвал классифицировать больше стран как безопасные и проводить депортации в страны, такие как Афганистан и Сирия. В конце концов, министр-президент выступал за лишение гражданства преступников и угроз.

Нападение в Солingen

Рейн высказался после ножевого нападения на городском фестивале в Солingen, в результате которого погибли трое человек и еще восемь были ранены, некоторые тяжело, около недели назад. Федеральная прокуратура подозревает исламскую мотивацию преступления, и предполагаемый преступник, 26-летний сириец, ранее был предложен к депортации в Болгарию, где он впервые вошел в ЕС.

Инцидент вызвал дискуссию о депортациях и запрете ножей. В ответ федеральное правительство предложило пакет безопасности. Этот пакет включает в себя ужесточение оружия, дополнительные меры против насильственного исламизма и существенные поправки к законам о проживании и убежище. Во вторник федеральное правительство соберется с землями и Союзом, чтобы обсудить дальнейшие шаги и практическую реализацию этих мер.

Министр-президент Гессена Борис Рейн призвал Еврокомиссию сохранить контроль на границах и строго придерживаться правил Дублина после своего предложения изменить миграционную политику из-за опасений по поводу терроризма, связанных с миграцией в Германии. В свете ножевого нападения в Солingen, где предполагаемый преступник, сириец, ранее был предложен к депортации, Рейн выступал за классификацию большего числа стран как безопасных и проведение депортаций в страны, подобные Афганистану и Сирии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Председатель СДПГ сейчас утверждает, что это было не мудрое или соответствующее заявление.
Политика

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене.

Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене. После скандального исламистского нападения в Солingen председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН подверглась критике за свои слова о том, что от этого инцидента мало что можно узнать. Теперь она взяла более самокритичный тон. Председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН изменила свою позицию по поводу исламистского теракта

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Мисге, Ане Хайних, Томас де Майцери и Робину Александр размышляли о результатах выборов в...
Политика

Слуга проявляет "неисследимую самоуважение".

Слуга проявляет "неисследимую самоуважение". Недавние выборы в Саксонии и Тюрингии представляют собой значительный сдвиг: впервые ультраправую партию AfD воспринимают как доминирующую силу в федеральной земле, а BSW празднует впечатляющие двузначные успехи как новичок. Формирование правительств после выборов сопряжено с многочисленными препятствиями, и успех зависит от преодоления этих трудностей.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Спецслужбы вытащили из обломков человека после нападения России на Харьков
Политика

Спецслужбы вытащили из обломков человека после нападения России на Харьков

Спецслужбы вытащили из обломков человека после нападения России на Харьков 06:20 Взрывы и атаки: Интенсивное российское воздушное наступление на Киев Россия начала серию атак дронов, более десяти крылатых ракет и множество баллистических ракет против Украины. Как заявило командование ВВС Украины, Киев, а также возможно и другие города, подверглись ударам.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Политический эксперт Андре Бродоцджидентифицирует потенциальные сотрудничества между ХДС и Левой...
Федеральные земли Германии

Гуру предпочтений: новый "механизм стабильности" стал возможным

Послевыборный deadlock: AfD выходит как самая влиятельная фракция, однако ни одна другая партия не хочет сотрудничать с радикальной группой. Специалист видит потенциальные advantages.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.
Главные темы

Немецкий лидер Карл-Гайнц Кречмер намерен создать сильный административный орган.

После выборов в Саксонском земельной saxony государственный премьер-министр Михаэль Кretschmer (ХДС) plans на начала discussions на formation мнению коалиции. Во время интервью с Deutsche Welle в понедельник Кretschmer заявил, что он демонстрирует этот город во главе стабильного правительства....

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно