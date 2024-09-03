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ПолитикаНовостиХДС

Лидер партии зеленых смягчил ожидания относительно прогресса миграционного саммита.

Не справляется с выработкой единичного количественного заключения

 and  John Stellmacher
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Лидер партии зеленых смягчил ожидания относительно прогресса миграционного саммита.

Зеленый политик Бритта Хассельманн сдержала ожидания от совместного заседания федерального правительства и оппозиции по политике в области иммиграции, подразумевая отказ от требований приостановить прием беженцев, и отметив, что нет единого решения проблемы. "Это создает впечатление, что есть волшебное решение, которое решит все проблемы. Это не так", - заявила Хассельманн в программе "Ранний старт" на ntv.

Еще раз подчеркнув недостатки внутренней безопасности, Хассельманн предложила существенные финансовые вложения для решения проблемы. Она выступала за специальный фонд, финансируемый за счет долга, проводя параллели с инвестициями в обороноспособность страны.

Хассельманн признает прогресс в политике в области беженцев

Хассельманн отвергла обвинения в отказе ограничивать число беженцев и мигрантов, заявив: "Конечно, мы обсуждаем миграцию, перемещение и убежище. Это правительство занимается этим уже три года, и мы приняли значительные законодательные меры, которые сейчас реализуются". Отметив закон о депортации, она упомянула усилия немецкого правительства в этой области в течение трех лет.

Хассельманн заявила, что лица, совершившие террористические акты, лишаются права на защиту. По ее словам, эта позиция разделяется всеми партиями. "И мы, как федеральное правительство, смогли согласовать общую европейскую политику в области убежища в Брюсселе и Страсбурге", - добавила она. Для "Зеленых" принцип убежища "кристально ясен" в Конституции, и любые изменения должны соответствовать Основному закону, заключила она.

Когда ее спросили об использовании термина "временное правительство" лидером ее партии для коалиции "Светофор", Хассельманн сначала упомянула предстоящую парламентскую работу, в том числе принятие предстоящего федерального бюджета. В принципе, она признала, что правительство было избрано на четырехлетний срок. "Однако этот подход не типичен для Альянса 90/Зеленых", - критиковала она свою собственную коалицию, а затем выразила надежду на будущие конфигурации, характеризующиеся большим доверием, преданностью и уважением между партнерами по коалиции.

ХДС, будучи частью федерального правительства, активно участвовала в дискуссиях по политике в области беженцев в течение последних трех лет наряду с партией "Зеленых". Хассельманн, политик от "Зеленых", признала усилия немецкого правительства по принятию значительных законодательных мер в этой области.

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