Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические связи с Испанией. Испанское правительство заявило о своем намерении сохранить "наиболее благоприятные отношения с венесуэльским народом".

Родригес потребовал, чтобы все испанские дипломаты покинули Венесуэлу, и чтобы Венесуэла отозвала своих дипломатов из Испании. Он предложил запретить испанским авиакомпаниям летать в Венесуэлу и приостановить деятельность испанских компаний в стране.

75-летний бывший дипломат Гонсалес Уррутия баллотировался против действующего Мадуро на июльских выборах, так как оппозиционный лидер Мария Кортина Мачадо была лишена права участвовать. После выборов Мадуро был объявлен победителем. Однако оппозиция по-прежнему убеждена в победе Гонсалеса Уррутии и распространяет результаты, чтобы укрепить этот аргумент.

Некоторое время спустя после выборов Гонсалес Уррутия скрылся и искал убежище в испанском посольстве в Каракасе. В выходные он покинул Южную Америку и reached Spain on Sunday, receiving political asylum.

Спикер испанского правительства Пилар Алегрея заявила в четверг: "Конечно, всегда будет в наших интересах поддерживать наиболее благоприятные отношения с венесуэльским народом". Она добавила, что испанские дипломатические представительства в Венесуэле продолжат свою работу в обычном режиме.

Согласно агентству новостей AFP, премьер-министр Испании Педро Санчес должен был провести "частную" встречу с Гонсалесом Уррутией в четверг. Санчес назвал его прием "жестом сочувствия" в среду. Его страна не признавала победу Мадуро, он подчеркнул во время поездки в Шанхай.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в управлении дипломатическим напряжением между Испанией и Венесуэлой. В ответ на резолюцию Родригеса Комиссия может призвать к сохранению диалога и сотрудничества с Испанией для сохранения отношений во благо венесуэльского народа.

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