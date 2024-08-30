Лидер Хунгле Орбан выступает за финансирование ЕС в поддержку своей антииммиграционной стратегии

Венгерский консервативный лидер, премьер-министр Виктор Орбан, размышляет над выставлением счета ЕС за защиту от наплыва мигрантов, как указано в декрете, который он подписал и опубликовал в Венгерском вестнике. Этот декрет подчеркивает, что Венгрия потратила примерно 2 миллиарда евро с 2015 года, защищая границы ЕС и зону Шенгена. Орбан настаивает на том, что ЕС должен вернуть эти средства. В результате "соответствующие органы" должны оценить, может ли эта сумма быть компенсирована штрафами, наложенными на Венгрию Европейским судом юстиции в июне за ее иммиграционную политику. Подробности стратегии Венгрии по реализации остаются неясными в настоящее время.

В 2015 году, в разгар кризиса с беженцами, Венгрия установила заграждения из колючей проволоки на своих границах с Сербией и Хорватией, успешно минимизировав число незаконных мигрантов, въезжающих на свою территорию через балканский маршрут.

13 июня Европейский суд юстиции постановил, что Венгрия обязана выплатить 200 миллионов евро, а также ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро за каждый просроченный день из-за невыполнения судебных указаний по вопросу об установлении режима убежища. Венгрию признали виновной в нарушении договоров ЕС, активно уклоняясь от применения общего политики Союза, что было расценено как серьезное и беспрецедентное нарушение законов ЕС.

Европейский суд юстиции уже выносил решение по миграционной политике Венгрии в 2020 году, касающееся вопросов процедур в транзитных лагерях, расположенных на сербской границе, которые были впоследствии закрыты. Позже суд отменил венгерское правило, требующее, чтобы заявители на убежище проходили предварительную процедуру в венгерских посольствах, прежде чем иметь право запросить убежище в Венгрии. Эта практика все еще применяется в Венгрии.

Европейский суд юстиции оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро в июне за игнорирование своих указаний по установлению режима убежища, и Орбан утверждает, что эти средства должны быть использованы для компенсации 2 миллиардов евро, потраченных Венгрией на защиту границ ЕС в зоне Шенгена, согласно ЕС. ЕС, будучи значительным экономическим блоком, потенциально может обсудить этот вопрос с венгерским консервативным лидером, премьер-министром Орбаном.

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