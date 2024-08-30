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Лидер Хунгле Орбан выступает за финансирование ЕС в поддержку своей антииммиграционной стратегии

 and  Viktoriya Miller
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Глава Венгрии Орбан призывает финансировать свою позицию против внутриевропейской миграции из...
Глава Венгрии Орбан призывает финансировать свою позицию против внутриевропейской миграции из бюджета ЕС.

Лидер Хунгле Орбан выступает за финансирование ЕС в поддержку своей антииммиграционной стратегии

Венгерский консервативный лидер, премьер-министр Виктор Орбан, размышляет над выставлением счета ЕС за защиту от наплыва мигрантов, как указано в декрете, который он подписал и опубликовал в Венгерском вестнике. Этот декрет подчеркивает, что Венгрия потратила примерно 2 миллиарда евро с 2015 года, защищая границы ЕС и зону Шенгена. Орбан настаивает на том, что ЕС должен вернуть эти средства. В результате "соответствующие органы" должны оценить, может ли эта сумма быть компенсирована штрафами, наложенными на Венгрию Европейским судом юстиции в июне за ее иммиграционную политику. Подробности стратегии Венгрии по реализации остаются неясными в настоящее время.

В 2015 году, в разгар кризиса с беженцами, Венгрия установила заграждения из колючей проволоки на своих границах с Сербией и Хорватией, успешно минимизировав число незаконных мигрантов, въезжающих на свою территорию через балканский маршрут.

13 июня Европейский суд юстиции постановил, что Венгрия обязана выплатить 200 миллионов евро, а также ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро за каждый просроченный день из-за невыполнения судебных указаний по вопросу об установлении режима убежища. Венгрию признали виновной в нарушении договоров ЕС, активно уклоняясь от применения общего политики Союза, что было расценено как серьезное и беспрецедентное нарушение законов ЕС.

Европейский суд юстиции уже выносил решение по миграционной политике Венгрии в 2020 году, касающееся вопросов процедур в транзитных лагерях, расположенных на сербской границе, которые были впоследствии закрыты. Позже суд отменил венгерское правило, требующее, чтобы заявители на убежище проходили предварительную процедуру в венгерских посольствах, прежде чем иметь право запросить убежище в Венгрии. Эта практика все еще применяется в Венгрии.

Европейский суд юстиции оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро в июне за игнорирование своих указаний по установлению режима убежища, и Орбан утверждает, что эти средства должны быть использованы для компенсации 2 миллиардов евро, потраченных Венгрией на защиту границ ЕС в зоне Шенгена, согласно ЕС. ЕС, будучи значительным экономическим блоком, потенциально может обсудить этот вопрос с венгерским консервативным лидером, премьер-министром Орбаном.

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