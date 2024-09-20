Лидер Хезболлы утверждает, что Израиль превысил все существенные пределы.

В Ливане были найдены многочисленные пейджеры и рации, связанные с "Хезболлой", которые взорвались. Лидер милиции возложил вину на Израиль и угрожал местью. "Месть близка", - предсказал Насралла.

После взрыва многочисленных коммуникационных устройств, поддерживающих "Хезболлу", шиитскую группу, базирующуюся в Ливане, её командир Хасан Насралла признал, что группа потерпела существенный удар. Обращаясь к общественности впервые после атак, в результате которых погибли 37 человек и более 2900 получили ранения, Насралла обвинил Израиль в проведении "чистки" и "массового убийства" в ходе прямого телеобращения.

"За 48 часов и 60 секунд Израиль пытался истребить более 5000 человек", - заявил лидер организации. "Это варварский акт, подобный объявлению войны", - заявил он. Израиль, заявил он, "переступил все этические границы". Инцидент representa "первый в своем роде" в истории их сопротивления и, возможно, в истории конфликта с их противником, добавил он. Более того, он обещал отомстить: "Месть последует". Когда, где и как станет ясно после дополнительной оценки.

Израильские военные самолеты над Бейрутом

Насралла заявил, что столкновения на ливанско-израильской границе продолжатся, пока не прекратится насилие в Газе. "Хезболла" признала технологическое превосходство Израиля - "особенно с учетом поддержки США и Запада". Во время выступления израильские военные самолеты летали на низкой высоте над столицей, Бейрутом, нарушая звуковой барьер. По словам очевидцев, южный пригород Бейрута подвергся имитации нападений израильских самолетов.

Насралла стремился предотвратить возвращение израильских граждан в приграничный регион, заявив, что такое достижение не будет достигнуто дальнейшим военным обострением. Он надеялся, что Израиль попытается проникнуть в южный Ливан, считая, что это предоставит историческую возможность для "Хезболлы". Он указал на то, что боеготовность милиции возросла. Организационные структуры и инфраструктура не пострадали в результате атак.

В среду сотни раций были разорваны в Ливане после взрыва сотен пейджеров, широко известных как "биперы", используемых членами "Хезболлы" накануне. По данным министра здравоохранения Фирса Абьяда, в первой волне взрывов погибли 57 человек, а во второй волне в среду - еще 55. Из погибших в среду не менее 20 подтверждены как члены "Хезболлы".

Следующие абзацы будут посвящены последствиям взрывов, так как Насралла обращался к общественности, заявляя: "Это варварский акт, подобный объявлению войны". Кроме того, он обещал: "Месть последует. Когда, где и как станет ясно после дополнительной оценки".

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