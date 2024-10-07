Лидер "Хезболлы", идентифицированный как Насралла, временно похоронен.

Несколько дней назад, Хасан Насралла, лидер Хезболлы, и другие видные фигуры из этой организации якобы были ликвидированы в результате израильского авиационного удара. Инсайдеры намекают, что останки Насраллы временно хранятся в секретном месте. На данный момент публичных похорон для него не назначено.

Лидер Хезболлы, погибший в результате израильского авиаудара неделю назад, в настоящее время содержится в секретном месте до тех пор, пока не наступит подходящее время для публичной церемонии скорби. По словам источников из Хезболлы, задержка связана с опасениями, что Израиль может отомстить во время похоронных процедур.

Насралла и другие высокопоставленные члены финансируемой Ираном организации были ликвидированы в результате израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута в прошлую пятницу.

Израиль уже давно систематически бомбит цели Хезболлы в Ливане. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года Хезболла ответила регулярными обстрелами с территории Ливана.

В последнее время обстрелы Хезболлы стали более интенсивными, особенно после смерти Насраллы. В понедельник ночью Израиль также начал "ограниченную" наземную операцию в Южном Ливане, как они выразились.

Потрясающий авиационный удар Израиля несколько дней назад привел к многочисленным жертвам среди Хезболлы, в том числе к смерти их лидера, Хасана Насраллы. Из-за возможной израильской мести публичное прощание с погибшими было отложено.

Читайте также: