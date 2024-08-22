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Лидер ХДС обязана выплатить 8000 евро; Лаппен исключен из платежа.

Использование электросамоката в состоянии опьянения алкоголем

 and  Ann Bradley
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У Редманна есть обязательство либоWalk or быть привезутым на избирательный участок 22 сентября
У Редманна есть обязательство либоWalk or быть привезутым на избирательный участок 22 сентября

Лидер ХДС обязана выплатить 8000 евро; Лаппен исключен из платежа.

Ян Редманн, председатель ХДС в Бранденбурге, был оштрафован на крупную сумму за пьяную поездку на электроскейте в июле. Районный суд Потсдама постановил, что он должен выплатить 8000 евро, что составляет 25 ежедневных штрафов по 320 евро каждый, за опасное вождение в состоянии опьянения. В результате его водительские права были приостановлены на дополнительные шесть месяцев.

Редманн взял на себя ответственность за свои действия и принял последствия своего выбора пить и ездить, несмотря на то, что законный лимит алкоголя в Германии составляет 1,1 промилле. Он был задержан полицией во время своей поздней ночной поездки на электроскейте к своей квартире в Потсдаме, где тест на алкотестере показал содержание алкоголя в крови около 1,3 промилле.

Редманн, который также является лидером фракции ХДС в ландтаге Бранденбурга и ведущим кандидатом ХДС на выборах в ландтаг 22 сентября, признал свою ошибку и призвал общественность оценивать его по его политическим идеологиям и планам на будущее штата, а не по этому промаху.

В настоящее время ХДС отстает от СДПГ и АФД в опросах с поддержкой 20% и 24% соответственно. Редманн надеется стать новым министром-президентом после предстоящих выборов вместо Диетмара Вайдке из СДПГ.

Редманна оштрафовали на 8000 евро за управление электроскейтом в состоянии опьянения, как указано в его лицензии, которую он нарушил в ту ночь. Несмотря на штраф и приостановку, Редманн продолжает возглавлять фракцию ХДС и является ведущим кандидатом партии на выборах в ландтаг, подчеркивая важность сосредоточения внимания на своих политических позициях, а не на недавних действиях.

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