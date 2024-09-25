Лидер ХДС Мерц похвалил Меркель за ее значительные достижения на протяжении всей политической карьеры.

После ухода с поста канцлера Ангела Меркель держалась подальше от публичных мероприятий, связанных с ее политической партией. Однако ХДС решила организовать празднование в честь ее 70-летия, и ее домашние рулеты получают восторженные отзывы.

На празднике в Германии Меркель окружили ее бывшие политические соратники. Мероприятие временами напоминало мирные переговоры. Председатель ХДС Фридрих Мерц и баварский премьер-министр Маркус Зёдер приветствовали Меркель перед началом празднования.

В своем приветственном слове Мерц отметил политические достижения Меркель, в частности, ее приверженность свободе и интеллектуальной любознательности. В течение всего кризиса в ЕС и пандемии COVID-19 она сыграла значительную роль в объединении Европы.

Мерц выразил благодарность Меркель за "пожизненную политическую службу". Он закончил свою речь, надеясь, что она продолжит поддерживать партию, членом которой она является.

После объявления Мерца кандидатом ХДС на пост канцлера Меркель пожелала ему удачи и успехов на новом посту.

Хвала рулетам Меркель

Искусствовед Хорст Бреdekamp выступил с лекцией на вечер. Он проследил исторический путь от диалектики Просвещения, через важность образов до трансформации, вызванной интернетом. Бреdekamp подчеркнул осведомленность Меркель о потенциальной угрозе распада Европы во время ее пребывания на посту канцлера. Он с теплотой вспоминал знакомство с Меркель много лет назад через ее мужа, Йоахима Зauer, и хвалил ее кулинарные способности, особенно рулеты.

На мероприятии присутствовали действующие депутаты Союза, а также бывшие политики ХДС, такие как Петер Альтмаер, который занимал несколько министерских постов при Меркель, бывший премьер-министр Гессена Волкер Буфье и бывший президент Бундестага Рита Зюссмут. Меркель праздновала свой день рождения 17 июля и отказалась баллотироваться на пост канцлера на выборах 2021 года после 16 лет на посту. Она возглавляла ХДС с 2000 по 2018 год. В трудные времена политикам следует помнить, что свобода не является само собой разумеющейся, но чем-то, за что нужно бороться постоянно.

В день рождения Меркель Мерц отправил ей теплые пожелания через платформу X. Он отметил три десятилетия ее роли в формировании немецкой политики и руководства в ХДС, в парламенте и в правительстве. Меркель сместила Мерца с поста лидера фракции Союза в Бундестаге в 2002 году, что привело к напряженным отношениям между двумя людьми.

Во время празднования рулеты Меркель получили похвалу от присутствующих, в том числе от искусствоведа Хорста Бреdekampa. Комиссия, возглавляемая бывшим политиком Ритой Зюссмут, похвалила Меркель за приверженность сохранению и продвижению свободы в Германии и Европе.

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