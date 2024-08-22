- Лидер ХДС должен выплатить 8 тысяч евро за случай вождения в нетрезвом состоянии.

Председатель партии ХДС в Бранденбурге Ян Редманн был оштрафован на 8000 евро за пьяную поездку на электросамокате. Районный суд Потсдама приговорил его к 25 дням заключения, каждый день обходится в 320 евро, за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, его водительские права были приостановлены на дополнительные шесть месяцев.

ХДС Бранденбурга подтверждает, что Редманн согласился оплатить штраф. Он не только руководитель фракции ХДС в ландтаге, но и основной кандидат на выборах в ландтаг 22 сентября.

В июле полиция остановила Редманна, когда он ехал на электросамокате домой в Потсдаме после полуночи. Он признался, что у него был уровень алкоголя в крови почти 1,3 промилле после поездки. В Германии уровень 1,1 промилле или выше считается уголовным правонарушением. Позже Редманн признал свою ошибку.

Редманн претендует на пост Министр-президента

Редманн стремится сменить Диетмара Вайдке (СДПГ) на посту Министр-президента. Однако, согласно опросу, проведенному в начале августа, ХДС отстает от СДПГ (20 процентов) и АФД (24 процента).

Происшествие произошло в городе Потсдам, как указано в деле о пьяном вождении Редманна. Несмотря на то, что он был оштрафован и столкнулся с дальнейшими последствиями, районный суд Потсдама все же приговорил его к тюремному заключению за его безрассудные действия.

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